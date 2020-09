Le groupe Volkswagen met l’accent sur l’électricité verte pour son transport ferroviaire

Volkswagen Group Logistics passera tous les transports de matériaux et de véhicules (dont Audi et Porsche) via l’opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn en Allemagne à l’électricité verte d’ici le début de 2021. Cela réduira plus de 26 700 tonnes d’émissions de CO2 par an par rapport au mix électrique conventionnel. 95 % de tous ces transports sont déjà alimentés par de l’électricité verte. De plus, encore plus de fret devrait être acheminé par chemin de fer : Volkswagen vise à faire passer le transport de véhicules par train de 53% aujourd’hui à 60% d’ici 2022. À cette fin, la Deutsche Bahn est alimentée en électricité par des parcs éoliens et des centrales hydroélectriques.



« Avec cette offensive sur l’électricité verte, nous apportons une contribution importante à la décarbonation du Groupe. Aucun constructeur automobile en Europe ne transporte plus de marchandises par chemin de fer en utilisant l’énergie électrique renouvelable que Volkswagen. En plus de notre production de véhicules électriques ayant une empreinte carbone neutre, c’est un élément supplémentaire pour pouvoir, par exemple, livrer des véhicules de la gamme Volkswagen ID à des clients sans aucun bagage CO2 », déclare Thomas Zernechel, responsable de la logistique du groupe Volkswagen.

Lorsque les opérations se déroulent normalement, plus de 190 000 wagons de fret sont utilisés par an pour Volkswagen. En moyenne, 38 trains longue distance et 157 trains locaux par jour livrent des matériaux aux usines – au total environ 100 000 wagons par an. Pendant ce temps, environ 90 000 wagons transportent environ 900 000 véhicules des usines vers 40 installations de stockage provisoire, centres de distribution et ports. Les marques transportées de cette manière sont Volkswagen (voitures et véhicules utilitaires), Audi, Škoda, Seat et Porsche.

« Chaque tonne transportée par chemin de fer réduit automatiquement les émissions de CO2 de 80%. En effectuant ce changement, Volkswagen envoie un signal fort et soutient un transport 100% vert et sans émission de CO2. Cela nous plaît en tant que DB Cargo et plaira encore plus à notre environnement », déclare le Dr Sigrid Evelyn Nikutta, directeur du transport de marchandises de DB et président de DB Cargo.

Photos : Audi – Volkswagen