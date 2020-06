Recyclage de l’aluminium dans les ateliers de presse Audi

Audi a une longue tradition d’utilisation de l’aluminium. La première Audi A8 avec l’Audi Space Frame (ASF), une réalisation pionnière dans la construction légère, a fait ses débuts en 1994. Audi continue d’utiliser le métal léger dans divers composants de ce qui est maintenant la quatrième génération de la berline de luxe dans le cadre d’un multi-matériaux innovant mélangé. Cependant, la production d’aluminium est très énergivore. Audi gère donc le matériel dans une boucle de recyclage. Cela permet d’économiser de précieuses matières premières primaires et aide les voitures à entrer dans la phase d’utilisation avec un meilleur équilibre environnemental. Les ateliers de presse d’Ingolstadt et de Neckarsulm utilisent de l’aluminium recyclé pour certaines parties des gammes de modèles Audi A3, A4, A5, A6, A7 et A8, ainsi que pour des pièces des Audi e-tron et e-tron Sportback. D’autres sites suivront en temps voulu.

« L’utilisation efficace et économe des ressources est tout aussi importante pour nous que la réduction de nos émissions de CO2 », explique Marco Philippi, responsable de la stratégie d’approvisionnement. « L’apport d’énergie pour la réutilisation de l’aluminium secondaire est jusqu’à 95% inférieur à celui de la production d’aluminium primaire. »

Audi a introduit la «boucle fermée de l’aluminium» sur le site de Neckarsulm en 2017. Les chutes de tôles d’aluminium produites dans l’atelier de presse sont renvoyées directement au fournisseur. Le fournisseur les recycle en tôles d’aluminium de qualité égale, qu’Audi utilise ensuite en production. Audi utilise désormais à Neckarsulm cette boucle fermée de l’aluminium avec deux fournisseurs, augmentant ainsi la quantité d’aluminium gérée en boucle fermée. Cela a permis d’économiser environ 150 000 tonnes métriques de CO2 en 2019, deux tiers de plus que l’année précédente. L’usine d’Ingolstadt a également récemment introduit la boucle fermée de l’aluminium. L’usine de Győr prévoit de l’introduire l’année prochaine, avec des usines supplémentaires et des gammes de modèles à suivre en temps voulu. L’aluminium secondaire est actuellement utilisé dans diverses parties de carrosserie des Audi A3, A4, A5, A6, A7 et A8, ainsi que dans certaines parties des Audi e-tron et e-tron Sportback.

Le passage à la mobilité électrique augmente la part des émissions de CO₂ que la chaîne d’approvisionnement représente. Ici et dans les processus de production en amont, Audi générera en perspective près d’un quart de ses émissions de CO₂ d’ici 2025, sur la base de la moyenne prévisionnelle du parc. Audi travaille donc avec ses fournisseurs pour prendre des mesures qui auront un impact dans cette première phase de production. En 2018, la société avait déjà lancé un programme conjoint de CO2 avec ses fournisseurs afin d’identifier des mesures pour de nouvelles réductions de CO2 dans la chaîne d’approvisionnement. Les opportunités résident principalement dans les boucles de matériaux fermées, l’augmentation successive de l’utilisation de matériaux secondaires, l’utilisation de matériaux transformés ou recyclés dans les composants en polymère et l’utilisation d’électricité verte. Ces mesures devraient être pleinement efficaces d’ici 2025 et permettre une économie potentielle de CO2 de 1,2 tonne par véhicule en moyenne.

Photos : Audi