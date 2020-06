Histoire de l’écusson Porsche

Un cheval distinctif avec une queue large : sur la 911 Targa 4S Heritage Design Edition, un emblème Porsche historique orne le centre des roues et le capot. Il peut également être trouvé à l’intérieur de la voiture sur les appuie-tête, un détail qui est disponible sur tous les modèles 911 actuels dans le cadre du pack Heritage Design. Mais quelle est l’histoire de ce logo emblématique?



La forte couleur rouge-orange est caractéristique de cette crête, qui date de l’époque de l’originale Porsche 911 (1964 – 1973). Le logo Porsche a une couleur de base dorée et utilise des lettres larges, tandis que le mot Stuttgart est en relief sur un fond encastré. Le cheval est particulièrement puissant, avec une articulation de l’épaule proéminente et une queue ample.

L’insigne Porsche Heritage : un hommage à une conception antérieure marquant la fiabilité

Un badge Porsche Heritage est monté sur la calandre du capot moteur arrière. Le design et le lettrage de celui-ci rappellent le légendaire badge de 100 000 kilomètres de l’époque de la Porsche 356, qui a été proposé par Porsche au milieu des années 1950 à chaque conducteur dont la voiture a parcouru cette distance sur son moteur d’origine.

Logo Porsche : focus sur la puissance

Alors que le lettrage Porsche avait déjà été utilisé sur le premier véhicule de la marque en 1948, l’écusson Porsche n’a été créée qu’en 1952.

En mars 1951, Porsche a lancé un concours pour les académies d’art allemandes, offrant la généreuse somme de 1 000 DM pour la création d’un logo d’entreprise. Cependant, aucune des conceptions ne répondait aux attentes de la direction. Vers la fin de 1951, Ferry Porsche a visité New York et l’importateur américain Max Hoffman lui a demandé un logo, ce qui a fait que le travail sur un logo a également commencé en interne au sein de l’entreprise.

Au début de 1952, Franz Xaver Reimspieß, un designer très talentueux qui avait déjà conçu le logo Volkswagen en 1936, a créé une crête fantastique. Il symbolise les racines de l’entreprise et illustre en même temps la qualité et la dynamique de ses produits, avec un cheval cabré tiré du sceau de la ville de Stuttgart représenté dans les contours d’un bouclier doré. Avec le nom de Stuttgart au-dessus, un engagement clair est pris pour l’entreprise, tandis que les couleurs rouges et noires environnantes et les bois stylisés sont tirés de la crête traditionnelle du Württemberg-Hohenzollern. Enfin, le logo Porsche forme une arche protectrice sur l’ensemble du design.

Après son enregistrement auprès de l’Office allemand des brevets, l’écusson Porsche a été vu pour la première fois sur le bouton du klaxon fin 1952, avant d’être incorporé dans la poignée de capot caractéristique de la Porsche 356 Speedster en novembre 1954. À partir de 1959, il a également orné les enjoliveurs des voitures de sport de Zuffenhausen et, depuis lors, chaque véhicule Porsche a arboré ce label de qualité sur son capot.

Entre-temps, l’écusson Porsche protégé par le droit d’auteur est devenu l’une des marques les plus célèbres au monde et ne peut être utilisé à des fins commerciales qu’avec l’autorisation expresse de Porsche AG.

Les emblèmes Porsche Classic : fidèles au design d’origine et d’une qualité éprouvée

L’écusson Porsche original est disponible auprès de Porsche Classic pour une large gamme de modèles historiques et est fabriqué avec des outils spéciaux selon les dessins originaux. Comme à l’époque, l’écusson Porsche est plaqué or et l’application de ses couleurs et l’émaillage se font à la main. Contrairement à l’écusson d’aujourd’hui, le logo Porsche de l’époque n’était qu’en relief et n’était pas également fini en noir. De plus, la couleur rouge tendait plus vers l’orange, comme dans les couleurs de l’État de Württemberg-Hohenzollern.

Afin de répondre à des normes de qualité élevées, la nouvelle version de l’écusson Porsche Classic a été soumise à des tests approfondis, y compris un test de cycle climatique effectué au Centre de recherche et de développement Porsche à Weissach.

Au fil des ans, le logo Porsche a subi des modifications de conception minutieuses. Les emblèmes disponibles via Porsche Classic se différencient comme suit :

– à partir de 1954 pour la Porsche 356 et à partir de 1964 pour la 911 également dans une autre taille.

– à partir de 1974, le logo Porsche brille en or; Stuttgart est en relief sur un fond encastré et la couleur de la Porsche Crest dégage une lueur rouge-transparente.

– à partir de 1994: le logo Porsche se caractérise par de fines lettres noires. Le mot Stuttgart est en retrait et l’écusson Porsche est transparent en rouge et le cheval est représenté avec élégance.

Logos dorés : une caractéristique distinctive de tous les modèles Heritage Design

Avec les logos dorés à l’arrière et sur la barre Targa, Porsche rappelle une autre caractéristique de conception historique. Alors que les premiers modèles Porsche portaient toujours des logos argentés, ils étaient dorés à l’arrière à partir du milieu des années 1950, créant une apparence exclusive.

Avec l’introduction de la Porsche 912 en 1965 et de la Porsche 911 T en 1968, les logos dorés ont été progressivement remplacés par des lettres anodisées argent et noir.

Cependant, les logos dorés font maintenant un retour en tant que caractéristique distinctive qui embellira tous les futurs modèles Heritage Design.

