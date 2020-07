René Rast pilote l’Audi de Formule E pour la première fois

La dernière phase de préparation pour le redémarrage de la saison de Formule E a commencé. Le nouveau pilote Audi remplaçant Daniel Abt – René Rast – a terminé ses premiers essais de la voiture de course électrique au Lausitzring. Aux côtés de son coéquipier, Lucas di Grassi, l’Allemand s’est mis au parfum pour ses débuts en course avec l’équipe Audi Sport ABT Schaeffler.

Il reste 30 jours avant le retour du championnat de Formule E avec six courses à Berlin. L’équipe Audi Sport ABT Schaeffler a poursuivi sa préparation pour l’épreuve de force dans la capitale allemande avec des tests au Lausitzring, à environ 130 kilomètres au sud de Berlin. Pour la première fois en présence de l’équipe Audi, René Rast prenait le volant de la voiture de course purement électrique avec laquelle Audi se bat pour les titres des champions pilotes et constructeurs.

« Une voiture ouverte, un son véritablement différent et une concentration complètement différente lors des tests comparé au DTM, ces derniers jours il y a eu beaucoup de nouvelles expériences » explique René Rast après son premier essai. « J’ai été très bien accueilli dans l’équipe et via Lucas, j’ai un professeur très ouvert et expérimenté à mes côtés. J’ai éprouvé beaucoup de plaisir lors de mes premiers kilomètres et je me réjouis chaque jour de pouvoir participer aux courses de Berlin, même si je sais que ce sera un énorme défi tout sauf facile. »

Rast a partagé sa voiture pendant deux jours de tests avec son coéquipier Lucas di Grassi, qui, avec 2 294 tours de Formule E, se rend à Berlin avec beaucoup plus d’expérience. « Après plusieurs semaines de vidéoconférences et de conférences téléphoniques, c’était agréable de pouvoir retravailler avec l’équipe en réel », explique di Grassi, qui a passé les derniers mois avec sa famille au Brésil et qui est revenu il y a quelques semaines dans sa maison d’adoption de Monaco. « Nous avons six courses devant nous qui sont cruciales pour le championnat. Tout est encore possible, nous voulons donc venir à Berlin parfaitement préparés et les tests sont une étape importante pour y parvenir. »

Audi poursuit maintenant sa préparation avec de nouveaux tests et un travail intensif grâce au simulateur et aux ingénieurs. Les choses deviendront sérieuses dans quelques semaines lorsque la Formule E complètera trois doublés en une semaine, du 5 au 6, du 8 au 9 et du 12 au 13 août, concluant cette saison interrompue fin février dernier. Parallèlement aux courses DTM, auxquelles René Rast participe pour Audi, l’Allemand participe aussi à douze autres courses en 23 jours sur le mois d’août.

Photos : Audi