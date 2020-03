Report en août 2020 du salon automobile de New York pour cause de Coronavirus

Devant se tenir en avril 2020, les organisateurs du salon automobile de New York ont annoncé qu’il sera repoussé au mois d’août prochain à cause de la pandémie du Coronavirus.

Après Genève de cette année, c’est au tour de l’un des plus importants salons automobiles mondiaux à être touché. Cette fois-ci, le salon est décalé à une date ultérieure et non annulé.

Selon les organisateurs, les journées réservées à la presse auront lieu les 26 et 27 août, suivies de journées publiques du 28 août au 6 septembre 2020.

Les constructeurs Audi, Porsche et Bugatti devraient y exposer leurs dernières nouveautés.

Mark Schienberg, président de la Greater New York Automobile Dealers Association (organisateur de ce salon), a déclaré : « Nous prenons cette mesure extraordinaire pour aider à protéger nos participants, exposants et tous les visiteurs contre le coronavirus. »

La région de New York est une source majeure de ventes de véhicules neufs, notamment pour les marques de luxe. Ce salon est ainsi stratégique qui ne peut pas se permettre d’être annulé à la vue de la pression du marché local.

Au cours des dernières années, le salon a attiré plus d’un million de visiteurs et est une aubaine pour l’industrie hôtelière de la ville. Il attire généralement plus de 5 000 journalistes venant du monde entier.

Photos : Audi