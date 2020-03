Nouveau pneu hiver Nokian WR Snowproof P pour les voitures sportives

La marque scandinave Nokian Tyres dévoile son nouveau modèle de pneu hiver UHP pensé pour les routes enneigées d’Europe Centrale. Conçu pour garantir la sérénité aux conducteurs de véhicules de tourisme, le nouveau pneu hiver WR Snowproof P de Nokian, à la fois sportif et moderne, combine une conduite de haute-performance et une adhérence infaillible sur les routes en hiver. Le nouveau concept « Alpine Performance » de Nokian Tyres garantit une sécurité de premier plan pour les trajets du quotidien, grâce à son adhérence supérieure, sa distance de freinage plus courte et sa sûreté dans les virages.

Un sondage mettant en avant la préoccupation sur la sécurité en hiver

Selon le sondage client lancé par Nokian Tyres, près de 60% des automobilistes d’Europe Centrale considèrent les pneus hiver comme étant l’élément le plus important de la voiture au niveau sécurité, surtout en période hivernale. Les données se basent sur tout un panel de sondages en ligne effectués en décembre 2018-janvier 2019 par Nokian Tyres, en partenariat avec la société de recherche YouGov. L’enquête a été menée dans cinq pays (Allemagne, France, Italie, Pologne et République tchèque) sur un échantillon de 500 à 2 000 sondés par pays.

Près de 70% des automobilistes interrogés ont expliqué que, par temps neigeux, l’adhérence et la maniabilité sont les caractéristiques à prendre le plus en compte. On retrouve également deux autres caractéristiques importantes, comme la sécurité dans des situations extrêmes, par exemple en conduisant sur des routes enneigées, ou encore l’adhérence des pneus sur route glissante. En plus d’une grande adhérence sur route sèche, les automobilistes interrogés ont également souligné le besoin particulier d’une maîtrise infaillible et précise même pendant une conduite sportive, très rapide, ou encore d’un certain confort à bord du véhicule pendant leurs trajets.

« La recherche de la sécurité et la conduite équilibrée sont au cœur de notre philosophie lorsque nous développons nos produits. Notre mission consiste à rendre votre trajet quotidien prévisible et sûr pour toute la période hivernale. Alors que nous développions ce nouveau produit UHP (Ultra High Performance) spécialement conçu pour l’hiver, une attention particulière a été accordée à l’amélioration de l’adhérence sur les routes enneigées et mouillées », a déclaré Marko Rantonen, responsable développement chez Nokian Tyres.

Concept « Alpine Performance »

En Europe, il n’est pas exclu de faire face à des changements soudains de conditions météorologiques, surtout en hiver. En découlent parfois des situations extrêmes devenues typiques : période hivernale discrète avec des températures plutôt douces, chutes de neige abruptes, pluie verglaçante… De plus, il ne suffit que d’une nuit traîtresse pour que l’eau et la neige fondue sur la route ne se mettent à geler et rendent la chaussée glissante et dangereuse, modifiant ainsi les conditions de conduite.

Même si la météo peut être imprévisible, les pneus, eux, ne le sont pas. La nouvelle technologie Alpine Performance utilisée dans la conception du pneu Snowproof P de Nokian offre la combinaison d’une excellente adhérence sur les routes hivernales et d’une sensation de conduite prévisible et équilibrée. Composé d’une bande de roulement aux sculptures optimisées, couplée à une lamellisation plus dense spécialement conçue, ainsi qu’à la nouvelle gomme Alpine Performance, ce concept est une révolution.

Le changement le plus important par rapport au modèle précédent Nokian WR A4 est visible dans la sculpture de la bande de roulement. Le fait d’être passé d’un modèle asymétrique à un modèle à la fois symétrique et directionnel garantit une attitude prévisible et sous contrôle en toutes circonstances, améliorant ainsi la sécurité globale du pneu.

Ce nouveau dessin conçu avec des rainures latérales et longitudinales permet de maximiser le contact entre le pneu et la route, d’améliorer son adhérence et son indispensable précision de pilotage. La surface de contact optimisée garantit une usure uniforme de la route, tandis que la nouvelle matrice de support du bloc de marche (Tread Block Support Matrix) offre une maîtrise logique du véhicule. Le pneu présente une sensation de stabilité sur la route et une réaction rapide lors d’une conduite sportive et de conditions climatiques hivernales difficiles.

« Changer de voie sur une autoroute enneigée ou se fondre dans la circulation dense d’un carrefour glacé peut être un défi. Conformément à notre philosophie de développement de produits, le nouveau Nokian Snowproof P maximise la sécurité quelles que soient les conditions de conduite et reste sous contrôle et fiable selon les limites de son adhérence. Notre nouveau concept Alpine Performance a été spécialement développé pour offrir une expérience de conduite équilibrée dans les autoroutes sèches, les routes boueuses des villes et les routes enneigées des montagnes. Il offre l’adhérence et le contrôle nécessaires à une conduite dynamique et à des conditions hivernales variables », explique M. Rantonen.

Un pneu performant et sécuritaire

Le pneu Nokian WR Snowproof P couvre toutes les conditions météorologiques hivernales et offre une excellente performance sur des routes mouillées, glissantes et enneigées.

L’une des situations les plus difficiles à gérer en hiver est celle de la route glissante, surtout lorsqu’elle apparait entre les voies d’une autoroute très fréquentée. Conçu pour éviter les dangereuses glissades sur la route, le nouveau dessin du pneu Snowproof P est également accompagné d’une lamellisation plus dense et de rainures adaptées, qui évacuent efficacement l’eau et la neige fondue située entre le pneu et la route. Les rainures polies accélèrent également l’élimination de cette eau, offrant une sécurité et une assistance supplémentaires aux conducteurs par temps pluvieux, tout en dotant le pneu d’un aspect poli et élégant.

Afin d’améliorer les propriétés du pneu sur sol mouillé, la nouvelle gomme en caoutchouc Alpine Performance est conçue pour une maîtrise optimale du véhicule sous différentes températures. Ainsi, le pneu présente une performance constante par tous temps, qu’il soit glacial et capricieux ou plutôt doux et clément. Grâce au profil du pneu doté d’un roulement aisé et d’une gomme à la pointe de la technologie, le Nokian WR Snowproof P offre une faible résistance au roulement, ainsi qu’une excellente résistance à l’usure même lorsque l’on rencontre des conditions de conduite variables.

Les Snow Claws (griffes à neiges) à multi-faces situées entre les blocs de sculpture et dans la bande épaule du pneu lui confèrent une adhérence équilibrée sur une route verglacée ou enneigée, et particulièrement lors de l’accélération et du freinage. Les boosters d’accélération et de freinage situées sur les blocs de sculpture contribuent à l’amélioration de l’adhérence longitudinale du pneu.

Des tests polyvalents pour une sécurité extrême

Les caractéristiques d’adhérence sur route enneigée ou glissante du pneu WR Snowproof P sont le résultat de quatre années de développement et de perfectionnement. Des recherches ont démontré qu’une chaussée glissante représente un des éléments les plus dangereux et les plus redoutés par les automobilistes en hiver. Cette combinaison de neige fondue, du coussin d’eau à la surface de la route et de glace potentielle représentent un danger, même pour un expert en conduite.

La méthode unique de test antiglisse disponible sur la piste d’essai de Nokian a permis de développer les caractéristiques d’adhérence sur le long-terme.

Les sculptures, les structures et la gomme en caoutchouc incarnent l’expertise de pointe finlandaise. Tous ces éléments ont requis des milliers d’heures de modélisation sur ordinateur, de comparaisons en laboratoire et de phases de tests selon des conditions de conduite variables.

Le processus de développement comprenait des tests dans les conditions arctiques de la Laponie au centre d’essais White Hell de Nokian Tyres à Ivalo, en Finlande. Suite aux tests effectués dans ce royaume de neige et de glace, les caractéristiques de ce nouveau produit sur route sèche et mouillée ont également été affinées sur plusieurs pistes d’essai d’Europe centrale en Allemagne, en Autriche et en Espagne.

Un consultant expérimenté

Nokian Tyres poursuit également son partenariat avec le champion du monde de Formule 1, Mika Häkkinen.

« Son expertise en matière de pneu a d’abord été appliquée sur le modèle Nokian Powerproof dédié aux voitures de tourisme. Il continue de coopérer aux côtés de nos équipes internes qui testent le pneu Nokian Powerproof dédié aux SUV, mais également notre pneu hiver Snowproof P », explique Marko Rantonen.

Les tests que Mika a pu réaliser confirment que le pneu hiver Snowproof P de Nokian est la combinaison parfaite d’une performance de haute-qualité et d’une sensation de conduite agréable. Le champion du monde souligne surtout sa grande sécurité et sa manière de faciliter les trajets quotidiens.

« Ce pneu fonctionne très bien sur les routes glissantes, que l’on conduise à faible ou à grande vitesse. La maîtrise facile et précise du véhicule est très appréciable, même en cas de situation extrêmes.

Peu importe ce que la météo peut mettre en travers de votre route, les pneus Snowproof P de Nokian vous donnent une grande confiance en vous en matière de conduite, ce qui vous garantit une conduite sûre et souple », commente Mika Häkkinen.

Disponibilité et dimensions

Ce nouveau pneu hiver UHP est destiné au marché européen. Il est disponible en différentes catégories de vitesse telles que H (210 km/h), V (240 km/h) et W (270 km/h), et sa gamme complète comprend 55 produits de tailles différentes, allant du 17 au 21 pouces.

Le nouveau pneu WR Snowproof P de Nokian sera disponible dès l’automne 2020.

Photos – Vidéo : Nokian