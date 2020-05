Reprise de la production Lamborghini au 4 mai 2020 avec plus de sécurité

Automobili Lamborghini devrait reprendre ses activités de production à partir du 4 mai 2020, conformément au décret du Premier ministre italien du 26 avril dernier. La société basée à Sant’Agata Bolognese achève actuellement toutes les mesures préparatoires pour assurer le retour de son personnel au travail dans des conditions de sécurité maximale.

Alors que les activités de l’entreprise ont été temporairement suspendues, Lamborghini a réaffecté certains de ses départements pour produire des masques et des visières de protection médicale pour l’hôpital Saint-Orsola de Bologne, et a établi un partenariat avec SIARE Engineering International Group pour la co-ingénierie et la fabrication de simulateurs de respiration.

La préparation de la réouverture du 4 mai a fait l’objet de discussions et de définitions en cours au sein du comité mixte de l’entreprise et des syndicats sur l’urgence COVID-19, mis en place à la suite de la suspension temporaire des activités de l’entreprise le 13 mars 2020. Au cours des dernières semaines, les parties ont travaillé ensemble sur un protocole de sécurité précis régissant les procédures de retour au travail et les équipements à utiliser afin d’assurer la sécurité maximale du personnel de Lamborghini, à commencer par une vaste campagne de sensibilisation.

Stefano Domenicali, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Nous sommes prêts à redémarrer avec beaucoup d’énergie, mais aussi avec des protocoles stricts pour sauvegarder ce qui est le plus précieux pour nous: la sécurité de nos collaborateurs. Cette priorité est la raison pour laquelle nous avons été le premier constructeur automobile italien à fermer et continue d’être notre principe directeur pour une récupération raisonnée et sûre, car nous n’avons toujours pas gagné la bataille contre COVID-19. Nous surveillerons en permanence l’évolution de la contagion et serons prêts à ajuster nos protocoles conformément aux directives fournies par le gouvernement italien et la région d’Émilie-Romagne, que nous remercions pour leur soutien durant cette phase sensible. »

« Nous continuons à nourrir les rêves de nos fans et de nos clients, et le 7 mai, à travers un lancement virtuel, nous présenterons une nouvelle voiture afin de compléter notre gamme de modèles. Nous avons clôturé le premier trimestre 2020 malgré la situation avec des résultats très positifs. À partir de ces résultats, nous voulons garantir notre retour rapide à une position de leader, en livrant à nouveau nos véhicules dès que nos concessionnaires du monde entier rouvriront leurs portes. »

Photos : Lamborghini