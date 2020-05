Prolongation des garanties des modèles Audi en raison du coronavirus

Audi propose à ses clients une extension des garanties des voitures neuves et des prolongations souscrites en option. Cette mesure est applicable à court terme dans de nombreux marchés à travers le monde, car de nombreux clients n’ont pas été ou ne peuvent toujours pas visiter un concessionnaire Audi et signaler leurs demandes de garantie en raison de la crise du coronavirus.

L’extension s’applique dans le monde entier à toutes les voitures produites en Europe, au Brésil, au Mexique ou en Inde dont la nouvelle voiture ou la garantie prolongée expire ou a expiré entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020. La période de prolongation se termine trois mois après l’expiration de la voiture neuve d’origine ou de la garantie prolongée, au plus tard le 31 août 2020.

« Nous tendons la main à nos clients en ces temps difficiles et nous offrons plus de flexibilité afin d’organiser des visites chez les concessionnaires Audi », explique Horst Hanschur, vice-président du développement commercial et des services à la clientèle. « Beaucoup de nos concessionnaires partenaires dans le monde sont toujours fermés ou sont en train d’ouvrir à nouveau leurs portes. Nous procédons donc à des ajustements dans un certain nombre de domaines afin de garantir à nos clients une expérience premium avec la marque Audi et d’assurer l’avenir de nos concessionnaires. »

La restriction de kilométrage de la garantie prolongée Audi reste inchangée en ce qui concerne l’extension de garantie. Si des restrictions de kilométrage pour les garanties de voitures neuves ont été émises sur un marché, elles restent également inchangées. En cas de chevauchement entre l’extension de la garantie de voiture neuve et le début de l’extension de garantie Audi, le début de l’extension de garantie sera différé de trois mois sans frais.

Toutes les mesures susmentionnées sont des mesures de bonne volonté ponctuelles et volontaires qui ont été introduites en raison des circonstances créées par la crise du Covid-19. Ces mesures ne reconnaissent aucune obligation légale et n’impliquent aucune obligation de ce type à l’avenir.

Photos : Audi