Reprise de la production Porsche à Zuffenhausen et Leipzig

A partir du lundi 4 mai 2020, Porsche relance la production en fonction du site et des tâches. Toutes les mesures nécessaires ont été prises à l’avance pour garantir la sécurité maximale possible pour les employés et pour que la production puisse être augmentée par étapes jusqu’à la pleine capacité. Alors que la production s’intensifie dans l’usine principale de Zuffenhausen et sur le site de Leipzig, tous les employés reprendront progressivement leur travail. Les processus adaptés de production, de logistique et d’approvisionnement ont été convenus avec le comité d’entreprise et le service de gestion de la santé. Les exigences des autorités respectives seront également respectées.

«Le redémarrage est un signal important – aussi bien pour nos employés que pour nos clients. Nous avons suivi et analysé la situation très attentivement dès le départ et adapté les processus de manière flexible. Le moment est venu de regarder vers l’avenir avec optimisme et de reprendre le travail – sous réserve de précautions particulières », déclare Albrecht Reimold, membre du directoire de Porsche AG en charge de la production et de la logistique.

Un catalogue complet de mesures a été décidé pour les usines Porsche de Zuffenhausen et de Leipzig. En plus d’accorder une importance primordiale à la protection des salariés, ces mesures sont conçues pour permettre la reprise d’une production ordonnée et efficace dans les plus brefs délais. Par exemple, les employés de production doivent respecter une distance minimale de 1,50 mètre, suivre les règles de conduite de base ou travailler avec un masque facial dans des zones définies.

Les établissements médicaux et le personnel médical ont une priorité absolue pour Porsche en ce qui concerne l’équipement avec des vêtements de protection. La société organise donc des équipements dans le cadre de l’initiative «Porsche helps» et fait également des dons d’argent aux hôpitaux ainsi que de la nourriture aux banques alimentaires; le budget des dons a été augmenté de cinq millions d’euros.

«Il faudra beaucoup d’efforts pour remettre le système économique et social en marche. Chacun doit y contribuer », explique Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. «Il est important d’avoir une attitude fondamentale positive. Chaque crise offre également des opportunités. Et nous voulons en tirer le meilleur parti. »

La société a initialement arrêté la production dans ses deux usines le 21 mars 2020 pour une période de deux semaines et a annoncé qu’elle réévaluerait en permanence la situation. En raison de goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, les usines sont restées fermées pendant six semaines au total, car une production ordonnée n’était pas possible.

En plus de suspendre la production, Porsche a également décidé à l’époque de mettre en œuvre un certain nombre d’autres mesures plus strictes. Celles-ci resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre pour alléger la charge des infrastructures sur les sites : cela signifie que le niveau considérablement accru de «travail mobile» se poursuivra dans les zones indirectes, et les réunions se tiendront sous forme de visioconférences ou de conférences téléphoniques. L’interdiction des voyages d’affaires continue également de s’appliquer.

Photos : Porsche