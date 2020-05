Retour du Blimp Goodyear en Europe : le fameux dirigeable cher à la marque

Une icône est de retour en Europe : le dirigeable emblématique du fabricant de pneus Goodyear. Pour la première fois depuis près d’une décennie, le légendaire Goodyear Blimp vole à nouveau dans le ciel européen et porte fièrement les couleurs du manufacturier américain.



Retour du Dirigeable Goodyear en Europe

« Le Blimp Goodyear est une véritable icône qui a mobilisé l’imagination des consommateurs et des passionnés aux États-Unis et dans le monde depuis près de cent ans », commente Mike Rytokoski, vice-président et directeur du marketing de Goodyear Europe. « Son retour en Europe était attendu depuis longtemps. C’est le moyen idéal de célébrer notre retour dans le sport automobile international, notre nouveau partenariat médiatique avec Eurosport et les nouveautés de notre portefeuille de produits. »

Le Blimp Goodyear opérant en Europe est un dirigeable Zeppelin NT aux couleurs de Goodyear, exploité par Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH de Friedrichshafen, en Allemagne. Il marque un nouveau chapitre d’une relation de près de 100 ans entre Goodyear et Zeppelin.

Le dirigeable semi-rigide Zeppelin NT mesure plus de 75 m de long – près des trois quarts de la longueur d’un terrain de football – et près de 18 m de haut. C’est le même type de dirigeable que les trois Blimp Goodyear exploités par Goodyear aux États-Unis. Ce sera un magnifique ambassadeur de la marque Goodyear lorsqu’il survolera l’Europe, offrant une couverture aérienne unique des principales courses automobiles et proposant des vols commerciaux (passagers) en Allemagne.*

« Zeppelin est fier de poursuivre et d’étendre sa collaboration de longue date avec Goodyear », explique Eckhard Breuer, PDG de Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH. « Nous nous réjouissons d’ajouter l’Europe à notre zone de coopération, ce qui donnera à notre relation une nouvelle dimension internationale. »

Histoire du Blimp Goodyear

Plus souvent vu en vol aux États-Unis pour des événements sportifs importants comme les courses de la NASCAR, les matches de Basketball de la NBA et les circuits de golf du PGA Tour, le Blimp Goodyear est une icône européenne à part entière. Il est arrivé pour la première fois en Europe en mars 1972, effectuant son premier vol en juin à Cardington, en Angleterre. Baptisé « Europa », il a ensuite survolé l’Europe pendant quatorze ans, se produisant lors de plusieurs événements sportifs et culturels importants, notamment le Grand Prix d’Allemagne au Nürburgring en 1985, l’Open de France de Roland Garros à Paris en 1986 et même deux mariages royaux britanniques, avant de s’arrêter en 1986.

Vol dans le Sud de l’Allemagne puis en Europe

Les Blimp Goodyear sont revenus en Europe par la suite. Mais le vol d’essai du 26/05/2020 à Friedrichshafen est le premier vol d’un Blimp Goodyear depuis 2012.

Le Blimp Goodyear volera dans la région de Friedrichshafen et plus largement en Allemagne dans les semaines à venir. Il pourra à terme faire des images aériennes de certaines des courses automobiles européennes restantes du calendrier 2020.

Cela donnera un élan supplémentaire et significatif au retour de Goodyear en sport automobile international. La société est le fournisseur officiel de pneumatiques pour la catégorie LMP2 du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC), la saison 2021 des European Le Mans Series (ELMS), le Championnat Britannique de voitures de tourisme (BTCC) et, grâce à un nouveau partenariat médiatique avec Eurosport, la principale chaîne TV sportive européenne, la Coupe du Monde des Voitures de Tourisme de la FIA (WTCR) et à partir de 2020 le Pure ETCR, la première série de courses de voitures de tourisme 100% électriques et multi-marques.

Photos : Goodyear