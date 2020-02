Rétromobile 2020 – Porsche 904/8 de 1964 – 3 exemplaires produits

Développée par Ferdinand Alexander Porsche (surnommé « Butzi »), la Porsche 904 a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire sportive de Porsche, motorisée par un 4 cylindres à plat, un Flat 6 et même un Flat 8. Cette Porsche 904/8 de 1964, exposée au salon Rétromobile 2020, est justement le dernier des 3 exemplaires construits par Porsche.

Apparue en 1963 via trois prototypes, la Porsche 904 avait une conception technique innovante, devenue par la suite la norme dans la fabrication de voitures de course : construction mixte acier (structure) / polyester renforcé de fibres de verre (carrosserie), faible poids, petite zone frontale, aérodynamique. C’était la première Porsche avec une carrosserie en plastique renforcé de fibres de verre, créée en collaboration avec le constructeur aéronautique Heinkel Flugzeugbau. 100 exemplaires devaient être construits afin que la Porsche 904 soit engagée en catégorie GT. Ce qui a été fait entre 1963 et 1964.

Pour la petite anecdote, le pilote pouvait ajuster les pédales à la place du siège, permettant d’offrir une position de conduite idéale avec une centre de gravité optimal.

La Porsche 904 a été équipée par trois types de moteurs montés en position centrale : quatre, six et huit cylindres à plat. La majorité des Porsche 904 Carrera GTS (106 modèles) était équipées du moteur quatre-cylindres à plat refroidi par air doté de doubles arbres à cames en tête, issu de la 356 Carrera, développant 180 ch (132 kW). Un petit nombre des dernières voitures produites ont reçu le six-cylindres de la 906 développant 210 ch (154 kW) et trois ont reçu le moteur huit-cylindres Type 771 de 240 ch (178 kW).

Au total, Porsche a produit 220 exemplaires dont 216 ont été assemblés. Quelques modèles ont servi de banque de pièces détachées pour Porsche.

Edgar Barth et Umberto Maglioli ont remporté la catégorie prototype à la Targa Florio 1964 dans l’une des Porsche 904/8. Grâce à son moteur Flat 8 2,0 litres, cette voiture de course, en livrée grise, pouvait aller jusqu’à 263 km/h.

Le moteur à 8 cylindres de Porsche est apparu pour la première fois en 1960 avec le type 753 de 1,5 litre pour la saison de Formule 1 via la Porsche 804, conçu par Hans Hönick et Hans Mezger. En 1964, Mezger et son équipe ont fait évoluer le moteur jusqu’en 1962. Il changea de dénomination (type 771) suite à son augmentation de cylindrée : 1 982 cm3. Ce nouveau moteur a été utilisé entre 1962 et 1968 dans différentes Porsche de course : 904, 906, 907 et 910. Une version plus puissante de 2,2 l ( 2 195 cm3) a également été développé : le type 771/1 offrant 270 ch.

Pesant 756 kg, la Porsche 904/8 a fait sa première apparition en public mi-avril 1964 durant un week-end de test au Mans. Extérieurement, elle ressemble fortement à la 904, sauf au niveau de la face avant qui a des entrées d’air plus grandes pour le refroidissement des freins et une ouverture circulaire au centre du capot arrière afin de refroidir le moteur via un gros ventilateur horizontal comme sur les Porsche 917. Ce modèle a ensuite été engagé à la course Targa Florio, piloté par Umberto Maglioli. La voiture a connu une casse des suspensions, ne lui permettant pas de briller durant la course.

Sur les trois modèles construits, deux d’entre eux ont été préparés à temps pour les 1 000 km du Nürburgring le 31 mai 1964. Mais des épisodes de malchances sont apparues. Alors que Edgar Barth a pris le volant durant les essais avec de nouvelles plaquettes de frein, le freinage est devenu défaillant. Sa Porsche 908/4 a terminé sur le toit et a été démoli, ne le blessant heureusement pas. La voiture sœur – pilotée par Bonnier et Ginther – a terminé à la 5ème place suite à des problèmes de câble d’accélérateur.

Les voitures ont été réparées pour ensuite être engagées aux 24 Heures du Mans le 20 juin 1964. Les deux voitures courant au Mans étaient les châssis 904 008 ( pilotée par Davis & Mitter – n°30 – propriété du Porsche Museum ) et 904 009 (pilotée par Barth & Linge – n°29 – celle exposée à Paris). La puissance d’origine de 240 ch du moteur type 771 a été diminué à 225 ch afin d’être plus endurant et fiable pour la course mancelle de 24 heures. Des ennuis techniques au niveau de l’embrayage ont gâché les chances de monter sur le podium et même de terminer la course alors que les voitures étaient performantes. Les deux voitures de course Porsche ont dû abandonner : après 11 heures de course pour la n°29 et à la 20ème heure pour la n°30.

La troisième Porsche 904/8 a fait deux apparences importantes en 1964 : aux 12 Heures de Reims le 4 juillet 1964 (abandon suite à un problème de transmission) et aux 1 000 km de Paris à Montlhéry le 11 octobre 1964. Le duo de pilote était le même : Colin Davis et Edgar Barth. La voiture a terminé la course à la 3ème place au général et 2ème dans la catégorie prototype. Le 23 mai 1965, au 1 000 km du Nürburgring, la Porsche 904/8 (châssis 904 009) pilotée par Jo Bonnier & Jochen Rindt a terminé 3ème au général et a remporté la victoire dans la catégorie des prototypes de 2 litres. Le 3ème modèle (châssis 904 082) a été engagé par Porsche System aux 24 Heures du Mans 1965. Elle abandonnera à la 4ème heure suite à une casse de l’embrayage.

La Porsche 904 n’était pas seulement une voiture de course très réussie du début des années 1960, elle a su traverser les décennies pour devenir l’une des Porsche des plus attrayantes et convoitées.

Cette 904/8 de 1964 (châssis 904 082), immatriculée en France, est l’un des trois modèles produits par Porsche, succédant à la 718. Son moteur Flat 8 de 2,2 l (type 771/1) a été amélioré par son propriétaire qui a fait refabriqué certaines pièces introuvables via le spécialiste suisse HCE. La moteur développe dorénavant 275 ch à 8 600 tr/min. Cette voiture a été engagée en course par Porsche en 1965 aux 24 Heures du Mans ainsi que dans le championnat de courses de côte.

