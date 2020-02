Rétromobile 2020 – Porsche 911 Turbo Slant Nose de 1982

Au début des années 1980, quelques rares Porsche 911 Turbo type 930 étaient produites principalement pour le marché nord-américain avec une face avant spécifique et aérodynamique, les phares étant situés dans le pare-chocs. Elles étaient surnommées « Slant Nose » (nez incliné). L’un des 38 exemplaires produits en 1982 était présent au salon Rétromobile, mise en vente par Artcurial.

Cette version très exclusive de la Porsche 911 type 930 est à la fois rare et surprenante par sa face avant spécifique. La 911 Turbo Slant Nose rend hommage aux lignes de sa grande sœur – la 935 – victorieuse lors de nombreuses courses automobiles.

Afin d’en commander une, il fallait passer par le Sonderwunschprogramm (l’ancêtre de Porsche Exclusive Manufaktur), permettant de satisfaire dans les années 1980 à quasiment toutes les commandes spéciales de certains clients.

Ce modèle est l’un des 38 exemplaires de la Porsche 911 Turbo Slant Nose coupé produits en 1982. Le châssis n°WP0ZZZ93ZCS000914 est sorti des chaînes de fabrication de l’usine Porsche de Stuttgart-Zuffenhausen le 7 aout 1982 afin d’être livrée en Allemagne.

En 1985, la voiture est partie aux États-Unis, expliquant son pare-chocs US spécifique à l’arrière. Après 3 propriétaires américains, elle est retournée en Europe et plus précisément en Angleterre où elle est immatriculée.

Cette commande spéciale incluait une teinte extérieure gris anthracite et un intérieur en cuir gris clair. Les moquettes sont assorties et la planche de bord bénéficie d’un placage en bois.

Cette Slant Nose possède de nombreux équipements comme un toit ouvrant électrique, un système audio de marque Alpine, un différentiel à glissement limité, la climatisation et des sièges sport en cuir.

Remarquablement conservé, son compteur n’affiche lors de son exposition à Paris que 30 488 km ce qui est particulièrement faible et exceptionnel pour une voiture de près de 40 ans.

Photos : 4Legend.com