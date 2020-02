Rétromobile 2020 – TOP 10 des Porsche de route les plus rares

Les modèles Porsche étaient présents en grand nombre au salon Rétromobile 2020. Parmi tous les modèles exposés, nous vous proposons une sélection des 10 modèles les plus rares et les plus emblématiques.

Porsche 356 Speedster de 1957 avec hardtop

Cette superbe Porsche 356 Speedster de 1957 a la teinte Gris graphite avec des touches sportives : rares jantes en magnésium, grilles de phares, moteur 1600 préparé, sièges baquets, échappement sport. Elle possède également un hardtop dans la teinte de la carrosserie mais également un capot moteur doré de grilles supplémentaires.

Porsche 356 Carrera 2 GS de 1962

Livrée neuve en France en 1962 par Sonauto, cette Porsche 356 Carrera 2 GS est l’une des rares 310 modèle BT6 produites. Elle se démarque par ses spécifications GT, avec les sangles cuir maintenant le capot avant fermé, son échappement sport, ses grilles de phares et le bouchon de carburant dans le capot. Elle est motorisée par le moteur Flat 4 type 587/1 de 130 ch.

Porsche 912 Targa de 1968

Cette première génération de Targa sur Porsche 912, motorisée par un petit Flat 4 au contraire de la 911 avec son Flat 6, a une configuration rare : la carrosserie Targa avec vitre arrière souple pouvant s’enlever.

Porsche 914/6 de 1970

Voici l’un des 3 338 exemplaires de la Porsche 914/6 motorisée par un Flat 6 de 110 ch. Restaurée entièrement et livrée par Sonauto fin janvier 1970, elle adopte une teinte bleu Adriatic avec un intérieur en simili cuir beige.

Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight de 1973

Cette 911 Carrera RS 2.7 est une version assez rare, de part sa couleur jaune mais aussi son option Lightweight sans siège arrière, permettant de réduire son poids.

Porsche 911 SC Weissach Edition de 1980

Il s’agit d’une édition limitée, destinée uniquement au marché américain, et produite à 408 exemplaires. Cette version US se reconnait par ses enjoliveurs de phares peints et ses pare-chocs spécifiques plus gros. Elle fut lancée afin de saluer le travail de l’équipe Porsche Motorsport au centre de recherche et développement de Weissach. Fortement équipée (aileron baleine, sièges sport, climatisation, …), elle a été commercialisée uniquement en 1980. La moitié des modèles (204) étaient peints en noir métallisé et l’autre moitié (204) en platinium métallisé comme sur ce modèle. L’intérieur était entièrement en cuir gris avec des passepoils bordeaux. Elle se distinguait également par des jantes Fuchs spéciales de 15 pouces de teinte platinium avec une bordure chromée. Son moteur Flat 6 de 3,0 litres développe 204 ch.

Porsche 959 V5 Pre-series de 1986

Cette rare Porsche 959 de 1986 est très spéciale : il s’agit de la voiture nommée en interne « V5 », le V faisant référence à une voiture de pré-séries. Cette voiture a été l’un des toutes premiers prototypes roulant permettant la mise au point de la supercar de Porsche. Elle possède d’ailleurs un numéro de châssis type 930X, basé sur la 911 type 930. Elle a fait des tests routiers sous différentes latitudes comme en Suède, au Cap Nord, au Nürburgring, au Contidrome de Continental, à Nardo, à Ehra-Lessien (circuit de hautes vitesses du Groupe Volkswagen). Cette voiture a été gardée d’origine sans l’installation d’arceau afin de la présenter aux potentiels clients. Le Dr Ferdinand Piëch a notamment conduit cette 959.

Porsche 911 Carrera 3.2 Turbo look de 1988

Cette 911 Targa à motorisation 3,2 litres adopte l’apparence et certains attributs de la Porsche 911 Turbo type 930 : ailes arrières élargies, aileron Turbo, châssis, système de freinage. De 1985 à 1989, période de production de cette génération de 911 Targa, Porsche a proposé l’option M491 permettant d’avoir le kit Turbo look. 322 exemplaires sont sortis des chaînes d’assemblage, rendant cette version assez rare et exclusive.

Porsche 911 3.2 Clubsport de 1989

La Porsche 911 3.2 était disponible en version Clubsport à seulement 312 exemplaires de 1987 à 1989, se démarquant par l’option M637. Ce modèle de 1989 est équipé entre autres options d’un différentiel autobloquant à 40%, d’un levier de commande plus court et de spoilers avant et arrière. Légèrement allégé, son poids passait de 1 278 à 1 179 kg. Pour ce faire, elle proposait un habitacle dépouillé avec par exemple des vitres manuelles, l’absence de banquette arrière, un plancher en fibre de verre, une commande de chauffage manuelle et des sièges dont le dossier était plus enveloppant.

Porsche 911 Carrera Cabriolet type 964

Ce modèle est assez exclusif par sa combinaison de couleur extérieur Bordeaux avec son intérieur en cuir blanc.

Photos : 4Legend.com