Best Cars 2020 – L’Audi Q3 Sportback remporte le prix du choix des lecteurs

L’Audi Q3 Sportback, lancée il y a quelques mois à peine, s’est imposée face à une forte concurrence dans la catégorie «SUV compacts / véhicules tout-terrain» pour le prix du choix des lecteurs «Best Cars 2020». Les bonnes performances d’Audi ont été complétées par des places sur le podium pour l’A1, l’A5 Sportback, l’A8 et l’e-tron. La compétition populaire est organisée par le magazine spécialisé «auto motor und sport».

« Cette victoire pour le Q3 Sportback est une confirmation extraordinaire pour nous, d’autant plus que nous avons déjà gagné l’année dernière avec son proche parent technique, le Q3 », a déclaré Marc Lichte, responsable du design chez Audi, lors de la cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée le 06/02/2020 à Stuttgart. « Les clients apprécient notre concept de SUV compact premium avec un extérieur progressif », a ajouté le responsable d’Audi Design. « Sa ligne de toit de type coupé fait paraître le Q3 Sportback beaucoup plus long et en fait donc un élégant frère du Q3. »

Le prix du choix des lecteurs «Best Cars», décerné pour la 44ème fois cette année par «auto motor und sport», est l’une des compétitions les plus importantes de l’industrie automobile européenne. Plus de 100 000 lecteurs ont sélectionné leurs favoris parmi 387 modèles dans onze catégories. Chaque lecteur disposait de deux votes par catégorie : un pour le vainqueur général et un pour le meilleur modèle importé. La catégorie «SUV compacts / véhicules tout-terrain» était la plus grande catégorie avec 63 modèles, avec la grande catégorie de SUV (également 63 modèles). L’Audi Q3 Sportback a gagné avec 11,5% des voix. Autres modèles Audi sur le podium : l’A1 (catégorie «voitures compactes») a remporté la deuxième place, et l’A5 Sportback («classe moyenne»), l’A8 («classe luxe») et l’e-tron («grand SUV / véhicules tout-terrain »), chacun est arrivé troisième.

Photos : 4Legend.com