Rétromobile 2020 – Tracteurs Porsche-Diesel

A l’occasion du salon Rétromobile 2020, quelques tracteurs Porsche-Diesel étaient exposés permettant de découvrir certains modèles emblématiques de ce constructeur allemand très populaire dans les années 1960 et depuis quelques années auprès des collectionneurs de voitures. Deux des tracteurs Porsche proviennent de la collection de M. Castagnet, visibles au sein du Conservatoire rural de Gascogne à Casteljaloux. La gamme Porsche-Diesel était constituée de 4 principaux modèles : Junior (monocylindre), Standard (bicylindre), Super (3 cylindres) et Master (4 cylindres).



Porsche-Diesel Standard 218 de 1959

Apparu en 1957 et produit par Porsche-Diesel jusqu’en 1963, le Type 218 Standard est un best-seller qui a connu un grand succès dans 38 pays comme l’Allemagne et la France. Avec un capot à la forme originale et sa seconde place logée sur l’aile arrière gauche, son design était particulièrement réussi. La version Standard se caractérisait notamment par un moteur bicylindre à refroidissement par air de 1 644 cm3 développant 25 ch, associé à une boîte de vitesses ZF à 5 rapports. Les tracteurs de cette série pouvaient être livrés avec un système d’attelage trois points et une barre de coupe optionnels. Cet exemplaire dispose de la première option permettant d’installer une benne en bois sur ce système de levage, ce qui est peu courant.

Porsche-Diesel Junior 108 S

Ce tout petit tracteur est un Junior 108 S « Vigneron » à moteur monocylindre de 822 cm3 développant 14 ch – servant aux travaux maraîchers, arboricoles et vignobles, expliquant son étroitesse extrême de 87 cm. Le Porsche-Diesel Junior (successeur de l’A 111 devenu P 111) est le plus petit tracteur de la gamme, apparu en 1957 et l’un des plus appréciés et vendus.

Porsche-Diesel Master 408

Apparu en 1958, le tracteur Porsche-Diesel Master est le plus gros de la gamme. Son moteur 4 cylindres refroidi par airde 3 288 cm3 développe 50 ch. Il est équipé d’au moins sept vitesses avant et une marche arrière. À l’époque, il était possible d’acheter le tracteur Porsche avec une boîte de vitesses à surmultipliée, ce qui a fait monter considérablement le prix d’achat. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Porsche-Diesel Master 408 a été remplacé par un successeur en 1960, le Master 418, après environ deux ans de production. Ce dernier était un peu plus faible en termes de performances malgré la même puissance, mais aussi plus attractif en termes de prix.

Photos : 4Legend.com