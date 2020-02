Le V12 de l’hypercar Lamborghini conçue pour la piste démarre pour la première fois

Avant sa première mondiale avant la fin de cette l’année, la nouvelle hypercar Lamborghini Aventador SVR – conçue par Lamborghini Squadra Corse – a effectué cette semaine son premier démarrage du moteur dans l’usine de Sant’Agata Bolognese. Le moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres, qui produira 830 ch, fera partie d’un modèle en édition limitée développé par le département Centro Stile de Squadra Corse.

L’hypercar de Lamborghini Squadra Corse présente un certain nombre de particularités qui diffèrent de la gamme de voitures de route ordinaires : la voiture – conçue pour une utilisation exclusive sur circuit – se caractérise par un grand aileron arrière, une entrée d’air sur le toit et un capot de course avec deux entrées d’air.

Avec un châssis avant en aluminium et une monocoque en fibre de carbone, l’hypercar a été conçue pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées tout en embarquant un différentiel innovant de type autobloquant qui permet un meilleur pilotage sur le circuit.

Photos / Vidéo : Lamborghini