Secret d’emballage des Bugatti pour l’expédition par avion

Les premières Bugatti Divo sortent depuis début août 2020 de l’Atelier de Molsheim. Le premier modèle américain a récemment été livré à son client sur la Côte Est via Bugatti of Greenwich – Miller Motorcars. C’est l’occasion de découvrir comment est acheminé une Bugatti neuve en dehors de l’Europe par avion et comment elle est soigneusement protégée dans une immense boîte en bois.

Alors que certains propriétaires cherchent leur nouvelle Bugatti directement au siège du constructeur à Molsheim, d’autres se font livrer proche de chez eux leur nouvelle hypercar comme ce propriétaire américain de la première Bugatti Divo du continent américain.

Mais saviez-vous comment sont emballés les Bugatti lorsqu’elles sont envoyés par avion? Bugatti of Greenwich (Miller Motorcars) nous dévoile l’arrivée sur le sol américain de la première Divo qui a été expédiée dans une grande caisse en bois où la voiture était protégée durant son transport.

Le concessionnaire automobile du Connecticut, Miller Motorcars, spécialisé dans les voitures exotiques et sportives, a filmé l’arrivée depuis l’aéroport JFK à New-York de ce précieux chargement.

Après avoir atterri à JFK depuis Paris, la caisse en bois dédiée a été déchargée du Boeing 747 Cargo l’ayant transportée et a été placée dans un semi-remorque fermé qui a pris la route pour la ville de Greenwich au Nord de New York.

La vidéo nous montre le déchargement de la voiture du camion puis comment est bien fixée via des sangles la voiture à l’intérieur de la caisse.

Tout est fait pour protéger la précieuse cargaison : la Bugatti Divo développant 1 500 ch et limitée à 40 exemplaires.

Photos – Vidéo : Miller Motorcars