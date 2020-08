Série limitée de l’Audi R8 V10 quattro aux USA pour ses adieux

Afin de célébrer une décennie de succès avec le célèbre moteur V10, Audi of America annonce la commercialisation en édition limitée de 30 exemplaires de l’Audi R8 V10 quattro en différents coloris (bleu Mugello, gris Avus et vert Sonoma). Afin de faire ses adieux au R8 V10 quattro (la version performance restant au catalogue en 2021), ces 30 unités apportent des technologies et des caractéristiques auparavant réservées au modèle performance, et ajoutent des éléments de design intérieur et extérieur uniques.



Groupe motopropulseur et performances

Dotée du même moteur V10 atmosphérique que celui de la voiture de course R8 LMS, de la transmission intégrale quattro et d’une habitacle fonctionnel mais technologiquement avancé, le R8 est le summum de la performance pour Audi, aucun autre modèle n’étant plus proche de la course. Avec une transmission à double embrayage S tronic à sept rapports, qui peut changer de vitesse en 120 ms seulement, l’Audi R8 V10 quattro développe 570 chevaux et 550 Nm, atteint 100 km/h en 3,4 secondes pour le Coupé avec une vitesse de pointe sur circuit de 324 km/h, ou le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes avec une vitesse de pointe de 322 km/h pour le Spyder.

Auparavant disponible uniquement pour les versions R8 V10 performance, les 30 modèles en édition limitée disposent d’une barre stabilisatrice avant en fibre de carbone, ce qui permet d’économiser 2 kg de poids. L’Audi magnetic ride ajuste la fermeté des amortisseurs et la direction dynamique Audi incluse offre un rapport de direction variable qui s’ajuste en fonction de la vitesse du véhicule et du réglage de sélection de conduite Audi. À des vitesses de conduite plus élevées, un rapport de direction moins direct aide à faciliter une conduite plus stable, et à des vitesses de conduite plus basses, un rapport de direction plus direct est utilisé pour aider à augmenter la réponse de la direction afin de faciliter les manœuvres.

Le système d’échappement sport, également disponible auparavant uniquement sur les variantes performance, amplifie le son corsé du moteur V10, que le conducteur peut régler à l’aide du bouton satellite dédié sur le volant ou via le paramètre Audi drive select.

Des repères de design uniques

Avec les options de peinture Audi exclusive et les coques de rétroviseurs façon alu, l’Audi R8 en édition limitée fait ressortir son caractère distinctif. La garniture inférieure, le compartiment moteur et les lames latérales sont tous finis en fibre de carbone et les étriers de frein sont peints en rouge pour un look encore plus net.

Les R8 V10 Coupé sont proposés dans les couleurs de peinture Audi exclusive suivantes : 15 exemplaires en bleu Mugello avec intérieur argent pastel, cinq modèles en gris Avus avec intérieur noir et surpiqûres rouges et cinq modèles en vert Sonoma avec intérieur noir et surpiqûres grises. Cinq modèles R8 V10 Spyder sont proposés uniquement en bleu Mugello avec un intérieur argenté pastel. Toutes les variantes comprennent des tapis de sol Audi exclusive, avec des passepoils et des surpiqûres de couleur assortie à l’intérieur. Les jantes de 20 pouces sont finies en argent pour la première fois sur une Audi R8 aux États-Unis.

Les caractéristiques sportives se poursuivent à l’intérieur : volant multifonction à trois branches à fond plat avec palettes de changement de vitesse et quatre boutons satellites montés sur le volant (démarrage / arrêt du moteur, Audi drive select, sélecteur de mode performance et échappement sport). Comme pour toutes les variantes du R8, le cockpit virtuel Audi et la navigation MMI plus sont de série. Pour une définition encore plus poussée, l’intérieur en carbone inclus ajoute des entourages en fibre de carbone ultra-brillants à la fois pour le cockpit virtuel et les bouches d’aération et les incrustations en carbone sigma à haute brillance.

L’édition limitée de l’Audi R8 V10 quattro a été mise en vente durant l’été 2020 au prix de base de 186 000 $ pour le Coupé et de 195 900 $ pour le Spyder.

Photos : Audi