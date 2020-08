Nouvel échappement sport pour le Porsche Cayenne GTS Coupé

C’est une tradition Porsche qu’un modèle GTS offre toujours une sonorité spéciale. Le département acoustique de Weissach a composé un son avec un caractère fort pour le nouveau Porsche Cayenne GTS Coupé. Le son provient d’un tout nouveau système d’échappement sport à deux branches (disponible en option) avec des sorties d’échappement centrales.

Beaucoup de choses peuvent être merveilleusement décrites en images, notamment les traditions et l’audace d’un constructeur de voitures de sport. Exprimer une identité forte en tant que sonorité puis la mettre en mots s’avère un peu plus difficile. Le nouveau Porsche Cayenne GTS Coupé est un modèle sportif comme tout le monde impliqué dans son développement en est sûr. Markus Sitzler, responsable de l’équipe gérant les éléments périphériques aux moteurs des SUV Porsche décrit le son du système d’échappement sport nouvellement développé : « Le son que vous attendez d’un V8, parfumé avec un soupçon de course GT. »

Rico Löscher, spécialiste des véhicules SUV, se joint à lui, ajoutant que, pour lui, cela lui fait penser aux voitures de course : « Le son me rappelle les moteurs à atmosphérique à haut régime. » Sitzler tente de peindre une image vivante du son composé par Porsche : « Cela ne ressemble pas à un homme musclé, mais plutôt à un athlète en forme. »

Développé en interne, avec un bourdonnement sonore

Le système d’échappement sport et ses deux sorties d’échappement ovales positionnées au centre sont le fruit de Jörg Winkel, responsable de l’acoustique, qui prend maintenant sa retraite après avoir remis les rênes à son successeur Stefan Hader début de 2018. Sitzler explique qu’à partir de l’idée du concept, l’équipe autour de Winkel a commencé à y travailler il y a environ quatre ans. « Comme tous les systèmes d’échappement de Porsche, le son développé en interne est 100% authentique. Très émotif avec des ronflements sonores. », dit-il. Tout aussi impressionnant pour Sitzler : « La simplicité de la disposition des tuyaux ainsi que le gain de matériau et de poids – c’est une approche que nous continuerons certainement à poursuivre. »

La différence par rapport au système d’échappement sport précédent avec les sorties d’échappement situées sur les bords extérieurs est sa sonorité encore plus grave, qui est dûe à la structure interne spéciale du silencieux, fournissant une acoustique vive soutenant l’aspect sportif du moteur V8 de 4,0 litres.

Circuits d’échappement séparés avec by-pass

Le défi pour l’équipe dirigée par Sitzler et le responsable des composants Tim Graf était aussi évident que complexe : la sportivité doit être entendue sans vergogne au démarrage du moteur, sous forte charge et à des régimes moteur plus élevés. Cependant, il devait également être possible de connaître le volume du V8 biturbo acoustiquement à bas régime et il existe également des exigences spécifiques au pays en matière d’émissions sonores. « Le son déjà puissant du huit cylindres devrait donc devenir plus intense en fonction du régime moteur, réel et emphatique, mais pas trop fort. Afin de ne pas obtenir d’amortissement indésirable, nous avons séparé les conduits d’échappement des deux bancs de cylindres, du silencieux central jusqu’au silencieux arrière et les sorties à l’air libre. »

Au niveau des by-pass, Sitzler explique la différence entre un volet d’échappement ouvert et fermé : « Lorsque le volet d’échappement est fermé, à bas régime, le flux des gaz d’échappement suit le by-pass. Essentiellement, il se déplace le long d’une boucle supplémentaire à travers une chambre du silencieux principal avec un fond intérieur perforé avant de retourner dans la voie principale et d’être ensuite évacué vers l’extérieur. »

Le son du Cayenne GTS Coupé est donc plus silencieux qu’à pleine charge, mais les tonalités graves sont toujours riches. L’intensité sonore dépend de l’état de commutation des volets, qui sont contrôlés en permanence via des cartes de régime moteur et de charge. Le son du nouveau système d’échappement sport varie en fonction du pourcentage du débit de gaz d’échappement qui traverse le conduit principal, la dérivation et le silencieux. La conception particulière du système d’échappement sport central à deux branches signifie qu’il révèle encore plus son son sportif que le système standard avec ses sorties d’échappement disposées sur les bords extérieurs, en particulier à des régimes moteur élevés. Dans l’habitacle, les ingénieurs ont volontairement réduit la quantité de matériau isolant, principalement à l’arrière de la voiture, ce qui rend l’expérience sonore plus intense pour les passagers et améliore l’expérience de conduite du GTS, sans compromis sur le confort.

Échappement disponible prochainement sur d’autres modèles Cayenne

Depuis le retour du moteur V8 sur les nouveaux modèles Cayenne GTS, ils offrent désormais 620 Nm de couple, soit 20 Nm de plus que leurs prédécesseurs. La transmission de puissance est assurée par la boîte automatique Tiptronic S à huit rapports. Dans le moteur V8 biturbo de 4,0 litres, les turbocompresseurs de gaz d’échappement sont disposés de manière peu encombrante à l’intérieur du V, ce qui leur permettent d’être installés plus bas dans le véhicule. La carrosserie est 20 mm plus basse de série grâce à des ressorts en acier spécifiques au modèle.

Le Porsche Torque Vectoring Plus, qui est installé de série, garantit la meilleure traction et une réponse dynamique de la direction lors de l’accélération en sortie de virage. Avec le pack Sport Chrono de série sur le GTS Coupé, le nouveau Cayenne passe de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, 0,6 seconde plus vite que son prédécesseur. Après ses débuts dans le Cayenne GTS Coupé, le système d’échappement sport central sera également disponible plus tard sur le Cayenne Turbo Coupé et le Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé, toujours en association avec le pack sport léger en option sur tous les modèles.

Photos : Porsche