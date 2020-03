Silver Surfer 3.6 par dp Motorsport – Une interprétation de la Porsche 911 ST

L’entreprise allemande et spécialiste Porsche, dp Motorsport – basée à Overath-Immekeppel en Rhénanie allemande et fondée par Ekkehard Zimmermann, est dirigée par son fils Patrick Zimmermann qui a pris une orientation légèrement différente. L’activité de course purement compétitive n’est plus aussi clairement au premier plan qu’elle l’était à l’époque. La stratégie de dp Motorsport est orientée vers les conversions de modèles Porsche, notamment sur base de 911. C’est notamment le cas pour le dernier projet Silver Surfer 3.6 : à la demande spéciale d’un client, une Porsche Carrera 3.2 Coupé, produite en 1985, a été transformée en une interprétation de la célèbre Porsche 911 ST, qui a ouvert la voie aux icônes Porsche RS et RSR au début des années 1970.

Le Restomod est très à la mode depuis quelques temps et dp Motorsport a ainsi pris cette voie. Une Porsche Carrera 3.2 Coupé de 1985 a été transformée en une voiture légère pesant 940 kg, motorisée par un moteur boxer à six cylindres de 3,6 litres développant 290 ch et 324 Nm (issu d’une Porsche 964).

Avec le look de la 911 ST du début des années 1970, ce projet de 911 est équipé d’un kit de combinés filetés KW Clubsport, de nouvelles biellettes d’essieu avant avec fixations et d’embouts de biellette en polyuréthane, de pneus Michelin « TB5F » en 225/50 R15 à l’avant et « TB5R » en 270/45 R15 à l’arrière sur des jantes Fuchs en 8J x 15″ et 9J x 15″, de pare-chocs avant spécifiques, d’éléments de clignotants avant, d’entourage de feux et d’ailes avant, d’un capot avant avec support de verrouillage pour la Porsche 911 type G, de jupes latérales ouvertes sans protection de soubassement, d’un pare-chocs arrière, de rétroviseur extérieur chromé de la 911 Carrera RS 2.7 ainsi que de cadres de fenêtres, de poignées de porte et d’autres détails chromés.

La carrosserie est peinte dans la teinte « GT-Silver-metallic » (LM7Z) de la Porsche Carrera GT, tout comme l’intérieur. Cette voiture peut être conduite autant sur la route que sur circuit afin de se faire le plein de sensations.

L’intérieur épuré reprend le concept de construction légère de manière cohérente : les sièges baquets profilés dans le design classique « Lollipop » avec des panneaux en tissu « Scheel » et du simili-cuir sur les sièges.

En raison du système d’échappement, qui est proche de la course, avec un collecteur d’échappement de chaque côté du cylindre, il n’y a pas besoin d’un échangeur de chaleur et donc également pour un système de chauffage conventionnel. Au lieu de cela, un radiateur en céramique soufflant est utilisé pour chauffer le sol. Le pare-brise intègre des fils chauffants électriques pour éviter la buée. Les autres caractéristiques comprennent les ceintures de sécurité à quatre points Willans, un volant Momo Sport d’un diamètre de 350 millimètres, de nouvelles garnitures, un tapis léger en feutre noir, … Une direction assistée électrique modernisée, la lunette arrière en plexiglas optimisé pour le poids et la batterie légère dans un cadre en aluminium spécial complètent enfin l’équipement.

« Notre intention n’était pas de créer une réplique 100% fidèle de la Porsche 911 ST », a déclaré Patrick Zimmermann. « Au lieu de cela, nous nous préoccupions d’un équipement sportif élégant avec beaucoup de plaisir. » D’autres véhicules de construction identique ou similaire ne sont en aucun cas exclus à l’avenir.

Photos : dp Motorsport