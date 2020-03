Techart – le préparateur spécialisé Porsche – s’installe en Thaïlande

Le spécialiste Porsche – Techart – élargit sa présence mondiale en Thaïlande via l’importateur officiel B Autohaus Co. Ltd basé dans le centre de Bangkok. C’est l’occasion d’introduire localement sa personnalisation de la Porsche 911 type 992.



Situé au cœur de Bangkok, le distributeur officiel Techart – B Autohaus Co. Ltd – est connu par les amateurs d’automobiles depuis plus de 30 ans. Idéalement situé sur Vibhavadee Rangsit Road, le showroom moderne invite désormais tous les propriétaires de Porsche à la recherche d’un raffinement premium et d’une personnalisation personnalisée made in Germany. Offrant un centre de contrôle et d’entretien, des réparations de carrosserie et de peinture, des détails professionnels ainsi qu’un service après-vente, le personnel qualifié de B Autohaus Co. Ltd est au service des clients locaux pour configurer les options de construction de modèles Porsche sur mesure.

Les propriétaires de la nouvelle génération de Porsche 911 bénéficient désormais d’une nouvelle gamme de personnalisation sportive. Le nouveau programme d’individualisation de Techart offre de nombreux éléments de style extérieur et d’aérodynamique, une personnalisation sûr-mesure de l’intérieur, des améliorations de puissance du moteur, des améliorations sonores et enfin deux nouvelles jantes forgées adaptées à la configuration de pneus mixtes 20 pouces / 21 pouces de la 911 type 992.

Photos : Techart