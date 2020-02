Spielwarenmesse 2020 – Miniatures Minichamps de Porsche 911, 917, 935, 356 et Taycan au 1:8

A l’occasion du salon du jouet de Nuremberg 2020, Minichamps a annoncé le lancement de sa nouvelle grande échelle via des miniatures en résine de haute qualité et en édition limitée : le 1:8. La majorité des modèles réduits seront des Porsche : 356 B Coupé & Cabriolet, 911 type 964, 917/20 Pink Pig, 911 Carrera RS 2.7, 911 Turbo type 964, 911 Carrera RS type 964, 911 R, 911 GT3 RS, 911 GT2 RS, 911 GT3 R, 911 Speedster type 991.2, 911 Carrera 4S Coupé et Cabriolet type 992, 935/19, Taycan Turbo S, ….

La grosse nouveauté du spécialiste allemand de la miniature n’est pas passée inaperçue à l’entrée de son stand au Spielwarenmesse 2020 : une nouvelle grande gamme de modèles réduits de haute qualité et en résine à l’échelle 1:8 qui commence à bien se démocratiser depuis 2019.

Mise à part quatre modèles de Formule 1 (Benetton Ford B194, Benetton Renault B195 et Red Bull RB12), tous les autres modèles annoncés sont des Porsche en édition très limitée de 99 exemplaires.

L’échelle 1:8 devient de plus en plus populaire malgré la grande taille des modèles et leurs prix dépassant les 1 000 euros et pouvant parfois atteindre plusieurs milliers d’euros. Alors que les enfants amènent leurs doudous dans leurs lits, les adultes (principalement des hommes) aiment mettre en exposition une ou plusieurs miniatures de grande taille dans leur salon voire dans leur bureau.

Chaque modèle en résine est fabriqué à la main de manière minutieuse. Des pièces en métal et d’autres matériaux dont des éléments en feutrine et des roues en caoutchouc composent chaque miniature afin d’offrir un maximum de détails.

Comme une vraie voiture Porsche avec les teintes originales, chaque miniature est peinte via 3 couches de peintures et 1 de vernis.

Pour démarrer cette collection, Minichamps propose déjà à la pré-commande pour une livraison en mars 2020 de deux variantes de la Porsche 911 « 30 Jahre 911 » type 964 de 1993 en gris Polaire métallisé (référence 800 656001) et Viola métallisé (référence 800 656000).

Chaque modèle – composé de 244 pièces – a une plaque indiquant le nom du modèle et son propre numéro sur 99 exemplaires.

Les miniatures mesurent 51,1 cm de long et pèsent environ 13 kg chacune. Une vitrine est se fixant sur le support est fournie avec (pesant au total 18 kg) afin de protéger le modèle. Un pied afin d’installer le support de la vitrine avec le modèle où l’on veut est proposé en option et fabriqué à partir de bois, d’acier inoxydable et de Granit. Leur prix est de 1 495 euros.

Les autres modèles annoncés en 2020 (limités à 90 exemplaires numérotés au prix de 1 495 euros) vont ravir de nombreux collectionneurs et propriétaires :

– 800 665000 : Porsche 356 B Cabriolet de 1959

– 800 664000 : Porsche 356 B Coupé de 1959

– 800 710000 : Porsche 917/20 « Pink Pig » de 1971

– 800 653000 : Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight de 1972

– 800 653000 : Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring de 1973

– 800 666000 : Porsche 911 Turbo 3.6 (type 964) de 1994

– 800 657000 : Porsche 911 Carrera RS (type 964) de 1994

– 800 650000 : Porsche 911 Carrera RS 3.8 (type 964) de 1994

– 800 652000 : Porsche 911 R (type 991.1) de 2016

– 800 630000 : Porsche 911 GT3 RS (type 991.1) de 2016

– 800 620000 : Porsche 911 GT2 RS (type 991.2) de 2018

– 800 621000 : Porsche 911 GT2 RS Pack Weissach (type 991.2) de 2018

– 800 640000 : Porsche 911 GT3 RS (type 991.2) de 2018

– 800 641000 : Porsche 911 GT3 RS Pack Weissach (type 991.2) de 2018

– 800 196000 : Porsche 911 GT3 R (type 991.2) de 2019

– 800 655000 : Porsche 911 Speedster (type 991.2) de 2019

– 800 661000 : Porsche 911 Carrera 4S (type 992) de 2020

– 800 651000 : Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet (type 992) de 2020

– 800 196000 : Porsche 935/19 de 2019

– 800 660000 : Porsche Taycan Turbo S de 2020.

