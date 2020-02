Spielwarenmesse 2020 – Miniatures Audi Sport quattro S1 au 1:18 par AUTOart

Le spécialiste de miniatures AUTOart – basé à Hong Kong – a dévoilé une partie de ses nouveautés, notamment Audi, sur son stand du salon international du jouet de Nuremberg 2020. Et quelles nouveautés! Trois différentes versions au 1:18 de l’Audi Sport quattro S1 sont annoncées dont deux présentées en pemière mondiale en Allemagne : S1 quattro Pikes Peak #1 de 1987 et deux versions du S1 quattro Rallye Monte Carlo #2 & #6 de 1986.

AUTOart propose des miniatures de très bonne qualité avec des ouvrants. Pour ces trois nouvelles voitures de rallye Audi du temps du Groupe B, de nombreux détails peuvent être observés en ouvrant les portes afin d’admirer le poste de conduite, le capot moteur mettant en avant le 5 cylindres turbo, le capot arrière mais aussi la lunette arrière.

Trois modèles sont annoncés pour être commercialisés courant 2020 à un prix autour de 200 euros :

– Audi Sport quattro S1 Pikes Peak #1 qui a remporté la course en 1987 avec Walter Röhrl (référence 88700)

– Audi Sport quattro S1 Rallye Monte Carlo 1986 #2 avec Walter Röhrl et Christian Geistdörfer (référence 88601)

– Audi Sport quattro S1 Rallye Monte Carlo 1986 #6 avec Hannu Mikkola et Arne Hertz (référence 88601).

Photos : 4Legend.com