Spielwarenmesse 2020 – Nouveautés miniatures Audi par GT Spirit au 1:18

A l’occasion de notre visite au salon du jouet de Nuremberg, la Spielwarenmesse 2020, nous avons pu découvrir trois nouveautés Audi en miniatures à l’échelle 1:18 fabriquées par GT Spirit : l’Audi RS 3 berline, l’Audi R8 Spyder V10 et l’ABT RS4+.

Le stand du fabricant de miniatures n’avait pas pour vocation de présenter toutes les nouveautés, mais de mettre en avant son savoir-faire dans la réalisation de modèles réduits en résine (GT Spirit, Ottomobile) mais aussi en zamak (Z models).

Les stars du stand étaient 3 grosses miniatures GT Spirit au 1:8 (BMW M3, Alpine et F1 Renault) montrant la démocratisation de cette grosse échelle autre-fois inaccessible pour beaucoup de passionnés du fait de prix très élevés. A 999 euros, GT Spirit propose un très bon compromis entre qualité et prix réduit. En 2020, face à de très fortes demandes de clients, GT Spirit va ouvrir un atelier dans ses locaux bretons de personnalisation de modèles à l’échelle 1:8 (couleurs intérieurs et extérieurs, décorations).

Pour revenir aux nouveautés exposées concernant l’un de nos 4 constructeurs préférés, des modèles Audi étaient mis en avant via la marque GT Spirit à l’échelle 1:18.

La grande nouveauté est l’Audi RS 3 berline dans une superbe teinte bleu Ara qui sera disponible à la vente en avril 2020 sous la référence GT275. Le toit ouvrant transparent sur ce prototype en cours de finalisation sera teinté comme sur la vraie voiture.

Le deuxième modèle est l’Audi R8 Spyder V10 en gris Kemora. Il sera disponible à la vente à partir de mars 2020 sous la référence GT256.

Le dernier modèle exposé – basé sur l’Audi RS 4 Avant B9 – est déjà disponible à la vente depuis décembre 2019 sous la référence GT798 : l’ABT RS4+ en vert.

Toutes les nouveautés n’ont pas été communiquées mais de belles surprises sont à venir au 1:18 et au 1:8 notamment du côté de chez Porsche et Lamborghini.

Photos : 4Legend.com