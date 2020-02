Spielwarenmesse 2020 – Porsche Edition by Majorette : des miniatures exclusives au 1:64

L’une des plus grosses surprises du salon du jouet de Nuremberg, le Spielwarenmesse 2020, est le partenariat entre le fabricant de petites voitures à l’échelle 1:64 Majorette et le constructeur automobile Porsche via la gamme « Porsche Edition ». Différents coffrets exclusifs de modèles Porsche ont été dévoilés avec de belles surprises pour les petits et les grands : Porsche 911 GT3 RS embarquant 9 Porsche Majorette au 1:64, le Porsche Creatix Experience Center avec 4 miniatures, coffrets Porsche exclusifs de différents modèles, des miniatures deluxe avec des roues en caoutchouc et des boîtes exclusives, ….

Majorette, fabricant français de petites voitures ayant pour beaucoup bercé notre enfance, revient sur le devant de la scène – depuis son acquisition en 2010 par le Simba Dickie Group – via une belle dynamique. En 2020, la surprise est un partenariat exclusif avec le fabricant de constructeur de voitures de sport Porsche.

Majorette devient dorénavant un gros partenaire de Porsche sur des produits dérivés en proposant différents objets attractifs et innovants, notamment à cette petite échelle – le 1:64 – qui s’adresse avant tout aux enfants. Mais aussi de plus en plus aux collectionneurs!

Une nouvelle gamme de petites voitures en métal a été spécialement développée avec des modèles et des décorations exclusives, renforçant la gamme existante des véhicules Porsche.

Coffret Porsche 911 GT3 RS avec un module sonore ainsi qu’une miniature de 911 GT3 RS

Voici un produit qui va faire un carton : une grosse Porsche 911 GT3 RS à l’échelle 1:12 (environ) s’ouvrant en deux afin d’y loger – sur 2 étages – 9 petites Majorette au 1:64. Ce coffret permet d’y ranger les miniatures et les transporter sans les abîmer.

Le plateau supérieur peut accueillir jusqu’à 4 véhicules (pas forcément Porsche) alors que la base de la Porsche 911 GT3 RS possède 5 emplacements.

Un système de fermeture simple permet de verrouiller la carrosserie sur la base du coffret, mesurant 35 cm de long. Un petit module sonore (alimenté par des batteries) permet de jouer 3 sons différents du moteur (démarrage, accélération, conduite), en appuyant simplement sur un bouton intégré dans le pare-chocs avant. Son prix se situera autour de 30 euros.

Porsche Creatix Experience Center avec 5 miniatures dont 2 exclusives

Porsche continue de développer son concept de Porsche Experience Center (PEC) à travers le monde. Après l’annonce de la construction du 9ème centre en Italie, un 10ème fait son apparition en miniature chez Majorette : le Porsche Creatix Experience Center long de 130 cm. Ce gros coffret comprend 2 pistes : 1 parcours offroad permettant au Cayenne (fourni avec) de faire les différents ateliers tout-terrain comme dans la réalité et 1 piste de course (incluant un lanceur pour voiture) avec une aire centrale avec différents ateliers sur une aire plane (slalom entre des plots, freinage, dérapage) ainsi que le bâtiment du PEC.

Ce dernier reprend le design Porsche avec une pit lane, une aire de lavage Kärcher, un espace entretien avec un pont, un point de recharge de véhicules électriques, un parking sur le toit accessible via une rampe.

Ce coffret comprend 5 miniatures Porsche dont 2 exclusives : une 911 jaune Porsche Experience Center et une 911 Cabriolet bleue. Les 3 autres Majorette sont un Cayenne Turbo S E-Hybrid orange avec jantes chromées, une 934 verte, une 718 Boxster bleue. Le prix de cet ensemble sera autour de 60 euros.

Coffret Porsche Edition avec 5 miniatures dont 2 exclusives

Cet autre assortiment collector Porsche comprend 5 miniatures : 2 modèles exclusifs à ce pack (911 GT3 RS jaune & 934 Brumos Porsche) et 3 autres existant à l’unité (718 Boxster bleue, Panamera Police noire, 911 GT3 RS violette). Son prix sera autour de 20 euros.

Porsche Deluxe avec boîtes collectors

Majorette lance en 2020 une nouvelle gamme de miniature à la finition plus luxueuse et à un prix d’environ 5 euros : la gamme Deluxe. Les modèles Porsche sont exclusivement des déclinaisons de la 911 Carrera S type 992 : une 911 Coupé bleue portant un surf, une 911 Coupé orange, une 911 Coupé rouge portant des skis, une 911 Coupé noire avec bandes rouges et écritures Porsche ou 911 Carrera S, une 911 Cabriolet verte avec capote noire amovible et une 911 Coupé Police.

Cette nouvelle gamme premium de Majorette a un prix cible d’environ 5 euros et se différencie par : des pneus en caoutchouc (et non en plastique comme c’est souvent le cas à cette échelle), portes et capot avant s’ouvrant, peinture plus qualitative, suspensions et boîte collector en carton incluant la fiche technique du véhicule (au dos).

Porsche Premium avec cartes collectors

Majorette présente de nouveaux modèles et décorations via une gamme Premium avec notamment la fameuse 911 GT3 RS à la décoration « Cochon rose / Pink Pig ». Le prix se situe à environ 4 euros et cette gamme se distingue par une carte collector avec d’un côté une image de la voiture et au dos ses données techniques. Parmi les modèles, Majorette propose une 934 verte, une 718 Boxster bleue avec capote noire amovible, Cayenne Turbo S E-Hybrid orange, 911 GT3 RS violette, Panamera Police noire, Panamera Police noire et blanche.

Le gamme Porsche Edition sera lancée courant 2020 et sera disponible en magasin de jouets mais aussi dans les hypermarchés comme Carrefour. Les modèles présentés lors du salon de Nuremberg sont encore des prototypes qui sont en cours d’amélioration tout comme le packaging.

Photos : 4Legend.com