Taycan VR Experience – Découverte virtuelle de la première Porsche électrique

En utilisant la réalité virtuelle, les clients ont la possibilité d’explorer numériquement la première Porsche entièrement électrique : le Taycan.

Depuis fin 2019, le Taycan est la première Porsche 100% électrique du marché américain. L’Allemagne et quelques marchés européens ont suivi en janvier 2020, avec de nouveaux lancements en cours ou prévus dans les prochains mois. Même là où la voiture n’a pas encore été lancée dans la réalité, elle est déjà présentée virtuellement dans les showrooms Porsche. L’application est appelée «Taycan VR Experience» et permet au client de voir la nouvelle Porsche de près et même sous la carrosserie à l’aide de lunettes de réalité virtuelle. La représentation est très proche du vrai véhicule.

L’utilisateur peut tracer les contours du nouveau modèle en portant des lunettes, expérimentant le style Porsche typique pour lui-même. L’aérodynamique du Taycan est simulée avec un flux d’air superposé qui peut être contrôlé par l’utilisateur. Les points forts sont la découverte détaillée de la voiture, à l’intérieur comme à l’extérieur, et la personnalisation de la finition de la peinture.

« Le Taycan marque le début d’une nouvelle ère chez Porsche – et il est tout à fait approprié que nous ayons créé une application numérique moderne afin que notre voiture de sport électrique puisse être expérimentée virtuellement », explique Robert Ader, responsable des relations clients chez Porsche. « Les besoins en information de nos clients chez les concessionnaires sont énormes – nous pouvons désormais répondre à ces besoins avec l’expérience en réalité virtuelle avant même le lancement sur le marché. »

L’application est déjà proposée dans une centaine de centres Porsche – en deux langues : allemand et anglais. D’autres langues, comme le chinois et le français, seront ajoutées au cours des prochains mois, le lancement de l’application étant prévu sur d’autres marchés.

Le Taycan VR Experience est un pionnier ludique pour les applications de réalité virtuelle dans les concessions. La prochaine étape est la configuration de la voiture virtuelle, sur laquelle l’équipe marketing Porsche travaille actuellement de manière intensive et qui sera déployée dans les centres Porsche dans les mois à venir.

Photos : Porsche