Les pilotes Porsche Junior et leurs équipes prêts pour la nouvelle saison de Supercup

Les deux pilotes Porsche Junior Jaxon Evans et Ayhancan Güven ont trouvé leurs équipes pour la prochaine saison de la Porsche Mobil 1 Supercup. Evans est en compétition pour Lechner Racing (Autriche), avec Güven au volant de l’équipe française Martinet by Alméras. Pour les deux jeunes pilotes, cela marque leur deuxième saison en Supercup, qui est présente en ouverture des manches européennes de Formule 1. Les jeunes reçoivent un financement d’une valeur de 225 000 euros et un mentorat de l’ancien pilote d’usine Porsche Sascha Maassen ainsi que des séminaires médiatiques, un coaching mental et un soutien en médecine sportive.

« Quiconque réussit bien dans le domaine haut de gamme de la Porsche Mobil 1 Supercup est bien préparé pour une carrière de pilote de course professionnel. De nombreux grands talents internationaux ont franchi une étape décisive dans la carrière en Supercup, puis sont devenus pilotes d’usine. Nous sommes ravis que les deux pilotes ambitieux Jaxon Evans et Ayhancan Güven aient rejoint notre solide réseau cette année encore », a déclaré Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup.

La saison démarre avec la première manche de la saison européenne de Formule 1 sur le Circuit Zandvoort qui se tiendra entre le 1er et le 3 mai 2020.

Jaxon Evans a rejoint le programme Porsche Motorsport Junior au début de l’année dernière. Cette saison, le pilote de 23 ans courra sous la supervision de l’équipe autrichienne Lechner Racing. L’équipe de Faistenau a remporté le titre de champion par équipe au cours des six dernières années et a également formé le vainqueur du classement général au cours des quatre dernières années.

« 2020 veut être une année passionnante pour moi. Je suis heureux de concourir pour l’une des meilleures équipes de l’histoire de la Supercup et de me battre pour le championnat avec eux. J’espère que notre temps ensemble sera couronné de succès », a déclaré Evans.

Lors de la dernière manche de la Supercup 2019 au Mexique, le Néo-Zélandais a terminé sur le podium et a conclu la saison au septième rang du classement général. Au-delà de ses engagements en Supercup, le résident de Stuttgart disputera des manches sélectionnées de la Porsche Carrera Cup France. De plus, il s’attaquera à certaines des courses du championnat d’endurance du Nürburgring pour acquérir de l’expérience sur la légendaire Nordschleife.

Le nouveau pilote Porsche Junior Ayhancan Güven a également fait ses débuts l’année dernière dans la Porsche Mobil 1 Supercup. Jusqu’à la course finale à Mexico, le pilote de 22 ans était un candidat chaud pour le titre. Finalement, il a obtenu la deuxième place au classement général et a remporté le titre de champion rookie.

Cette saison, Güven revient pour gagner le titre avec l’équipe française Martinet by Alméras : « Nous avons vraiment réussi en tant qu’équipe l’année dernière, donc je suis sûr que c’est une bonne décision de continuer à travailler dans cette constellation. J’ai profité des vacances d’hiver pour me préparer intensivement et j’ai hâte que la saison commence. »

Güven dispute également la Porsche Carrera Cup France durant cette saison. Le point culminant de la monocoupe est la course conjointe avec la Porsche Carrera Cup Deutschland dans le cadre des légendaires 24 Heures du Mans. Comme Evans, Güven veut également s’attaquer à des événements sélectionnés du championnat d’endurance du Nürburgring.

Traditionnellement, le programme de développement junior réussi a joué un rôle important chez Porsche. Depuis 1997, le constructeur automobile de Stuttgart accompagne des jeunes talentueux dans leur parcours pour devenir des pilotes de course professionnels. De l’équipe actuelle de pilotes d’usine et de jeunes pilotes professionnels, Earl Bamber (Nouvelle-Zélande), Matt Campbell (Australie), Michael Christensen (Danemark), Mathieu Jaminet (France), Patrick Long (États-Unis), Sven Müller (Allemagne), Julien Andlauer (France) et Thomas Preining (Autriche) ont terminé leur formation dans le cadre du programme Porsche Motorsport Junior.

Photos : Porsche