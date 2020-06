Techart personnalise le Porsche Taycan

Techart – spécialisé dans la personnalisation et la préparation de modèles Porsche à moteurs thermiques – s’intéresse désormais aux propriétaires du Porsche Taycan qui envisagent de personnaliser leur intérieur , leur extérieur voire même de booster les performances de la puissante berline électrique.

Comme tout autre programme Techart pour les voitures Porsche, la nouvelle gamme de produits pour le Taycan vise la plus grande diversité d’options de personnalisation. Par conséquent, le département d’ingénierie de Techart s’occupe de toutes les sphères de personnalisation telles que le style extérieur et la conception aérodynamique, les pièces et les garnitures en fibre de carbone ainsi que toutes sortes de raffinement intérieur et de traitement des matériaux de haute qualité.

Enfin, Techart relève le défi d’identifier les potentiels d’amélioration des performances du moteur, de la conduite et de l’adéquation au quotidien des modèles Taycan.

La nouvelle jante forgée Techart Formula VI de 22 pouces (10J x 22 à l’avant et 11,5J x 22 à l’arrière) sera disponible à partir d’août. Elle combine un faible poids avec un design sportif attrayant pour les Porsche Taycan 4S, Taycan Turbo et Taycan Turbo S. Un certain nombre d’options pour une personnalisation supplémentaire est disponible afin d’en faire un match parfait pour chaque Taycan : finitions de peinture monochromes et multicolores, surface avant brillante en option et, si désiré, des accents décoratifs dans des couleurs sélectionnables individuellement.

Le développement du kit aérodynamique Techart, les options de style de carrosserie, du design intérieur et d’autres produits se poursuit, y compris les procédures de test et toutes sortes d’homologations. Leur présentation se fera à partir de l’automne 2020.

Photos : Techart