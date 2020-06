Markus Duesmann succède à Hans-Joachim Rothenpieler à la tête de la R&D d’Audi

Le PDG Markus Duesmann est également responsable du développement technique chez Audi avec effet immédiat. Près de trois mois après être devenu président du directoire, le conseil de surveillance lui a également confié jeudi la responsabilité du développement technique chez AUDI AG. Duesmann va réaligner la division du développement de la marque premium en mettant un accent particulier sur la qualité des processus. Il sera secondé par un COO (Chief Operating Officer), qui coordonnera les activités quotidiennes des ingénieurs de développement, et un CTA (Chief Transition Architect), qui organisera le réalignement du développement technique chez Audi. Hans-Joachim Rothenpieler quitte l’entreprise à sa propre demande.

Le Président du Conseil de Surveillance du Groupe Volkswagen – Herbert Diess – a déclaré : « L’un de nos ingénieurs de développement les plus expérimentés quitte l’entreprise après 34 ans. De nombreuses voitures de Volkswagen, Bentley, Škoda et plus récemment Audi portent sa signature. Le Conseil de Surveillance remercie Hans-Joachim Rothenpieler pour 34 années de travail fructueux au sein du Groupe Volkswagen et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Je suis convaincu que Markus Duesmann accélérera la transformation en vue de l’aspiration Audi du Vorsprung durch Technik. »

Peter Mosch, vice-président du conseil de surveillance et président du comité d’entreprise général a ajouté : « Grâce à ses nombreuses années d’expérience au sein du groupe, Hans-Joachim Rothenpieler a donné de la stabilité à l’ensemble de l’équipe de développement en période de turbulences et après de nombreux changements de personnel. Et pour cela, il a gagné la gratitude de tout le monde chez Audi. Les prochaines étapes qui seront nécessaires seront désormais du ressort du patron : à un moment crucial des bouleversements numériques et environnementaux pour Audi, pour accélérer les processus et moderniser les structures de notre division de développement technique de manière conviviale. »

Hans-Joachim Rothenpieler est arrivé à Ingolstadt, venant de Wolfsburg en novembre 2018. Au cours des un an et demi de sa présence chez Audi, Rothenpieler a poursuivi l’évolution du développement technique initiée par son prédécesseur. « La division du développement technique d’Audi est prête pour la transition nécessaire! » a déclaré Hans-Joachim Rothenpieler. Il a établi de nouvelles compétences dans les domaines de la mobilité électrique et du numérique, y compris l’intelligence artificielle. Né en Westphalie, Rothenpieler travaille pour le groupe Volkswagen depuis 1986, notamment en tant que responsable du développement complet des véhicules chez Škoda, en tant que membre du comité de direction en charge du développement technique de la marque Bentley et en tant que membre du comité de direction du développement chez Volkswagen Véhicules utilitaires.

Markus Duesmann est président du conseil d’administration d’AUDI AG depuis le 1er avril 2020. Ingénieur lui-même, il a depuis lors également assumé la responsabilité globale de la recherche et du développement au sein du groupe Volkswagen en tant que membre du conseil d’administration de Volkswagen AG.

Photos : Audi