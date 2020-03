Un revival off-road de la Porsche 959 par le fils de Uwe Gemballa

Une nouvelle supercar tout-terrain (inspirée de la Porsche 959) conçue par le fils d’Uwe Gemballa – Marc Philipp Gemballa – devait être dévoilée en petit comité en marge du salon automobile de Genève 2020 via sa marque. En attendant sa présentation repoussée à courant 2020, quelques croquis ont été dévoilés.

L’annonce d’une supercar portant le nom Gemballa n’a pas du tout plus au constructeur et préparateur Gemballa GmbH ayant repris et relancé les activités de la société créée par Uwe Gemballa à la suite de son assassinat en Afrique du Sud en octobre 2010. Des poursuites judiciaires ont été récemment lancés à l’encontre de Marc Philipp Gemballa GmbH qui développe la nouvelle voiture.

Âgé de 26 ans, Marc Philipp Gemballa se lance sur les traces de son père en ravivant l’esprit de l’emblématique de la Porsche 959, en se basant sur la dernière 911 type 992.

Suite à l’annulation de cette discrète présentation à cause du Coronavirus, la voiture sera présentée ultérieurement courant 2020.

Afin de patienter jusqu’à sa première mondiale, deux croquis ont été discrètement dévoilés, permettant de voir quelques détails comme l’énorme aileron rappelant celui de la Porsche 959 et des ailes massives.

Le designer de cette voiture est Alan Derosier qui a partagé l’un des croquis sur les réseaux sociaux. Financée entièrement par Marc Philipp Gemballa, cette supercar s’appuye sur l’expertise et le savoir-faire d’équipementiers comme DS Fasertechnik pour la fibre de carbone, Michelin et BF Goodrich pour les pneus, KW Automotive pour la suspension, Akrapovic pour le système d’échappement et VELA Performance pour l’ingénierie.

En développement depuis plus de 2 ans, cette voiture de type off-road sera disponible en série limitée, les précommandes étant déjà possibles.

Photos : Marc Philipp Gemballa