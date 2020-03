Une Lamborghini Countach 25 anniversario de 1990 quasi neuve en vente

Retour dans le passé avec cette Lamborghini Countach de 1990 n’affichant que 135 km d’origine : autant dire qu’elle est comme neuve! Cette voiture unique est actuellement en vente chez Lamborghini Montréal au Canada.

La remplaçante de la Lamborghini Miura (également créée par Marcello Gandini) est devenue un symbole automobile dans les années 1980. Quand on évoque Lamborghini, on pense souvent à la Countach produite de 1974 à 1990 à plus de 2 000 exemplaires.

L’une des versions les plus rares et recherchées est l’édition 25 anniversario produite en fin de carrière de la Countach, de 1988 à 1990.

Pour un collectionneur, trouver une Lamborghini Countach 25 anniversario quai neuve avec seulement 135 km au compteur et faisant partie des dernières produits est une occasion à saisir.

Cette version LP5000 QV (Quattrovalvole) noire avec intérieur beige est assez disgracieuse avec ses renforts de pare-chocs à l’avant obligatoires en Amérique du nord afin de respecter les normes américaines.

Son moteur V12 de 5,2 litres en position centrale arrière développe une puissance de 420 ch au lieu de 455 ch en Europe. Cette puissance plus fiable est dûe aux carburateurs destinés au marché américain au lieu de l’injection directe.

Cette voiture d’exception est disponible à la vente chez Lamborghini Montréal au prix de 799 900 dollars canadiens, soit environ 511 715 euros.

Photos : Lamborghini Montréal