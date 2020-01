Une Lamborghini en LEGO Technic en approche

Automobili Lamborghini et LEGO Group annoncent un nouveau partenariat introduisant la toute première voiture Lamborghini reproduite en LEGO Technic. Cette miniature à l’échelle 1:8 sera disponible à l’été 2020 et sera le troisième modèle de la série LEGO Technic Ultimate, à la suite de ses prédécesseurs extrêmement populaires (Porsche 911 GT3 RS & Bugatti Chiron).

Ce nouveau partenariat verra Lamborghini et LEGO Technic unir leurs forces pour offrir l’excellence en ingénierie et en design dont les deux sociétés sont devenues célèbres. Avec la possibilité de construire des transmissions, des différentiels et des systèmes d’engrenages, LEGO Technic est une expérience de construction avancée que de nombreux fans adorent.

Katia Bassi, Directrice Marketing et Communication d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Le groupe LEGO a épaté des générations entières avec des constructions magnifiquement simples ou extrêmement complexes. À l’ère numérique, où le divertissement se fait souvent via un écran, notre collaboration avec le groupe LEGO permet aux passionnés de vivre une véritable expérience, reproduisant une super voiture de sport Lamborghini dans les moindres détails pour créer un modèle exceptionnel, tout comme la vraie voiture. »

Pour Niels Henrik Horsted, directeur marketing de LEGO Technic, un partenariat avec une entreprise comme Automobili Lamborghini est un choix idéal : « Suite au succès des anciens modèles Ultimate, il était crucial pour nous de trouver un nouveau partenaire avec un véhicule emblématique, un ADN de design incomparable et une utilisation révolutionnaire de la technologie. »

Le modèle LEGO Technic Lamborghini sera disponible à la vente en magasin et dans la boutique LEGO en ligne à partir du 1er juin 2020 au prix de 379,99 euros et sous la référence 42115. De plus amples détails sur le modèle exact Lamborghini reproduit en LEGO Technic seront révélés à une date ultérieure.

Photos : Lamborghini