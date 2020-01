Mise en réseau des modèles Audi avec les feux de circulation à Düsseldorf

Audi va de l’avant avec les feux de signalisation en réseau à Düsseldorf. Après Ingolstadt, Düsseldorf est la deuxième ville en Europe où Audi présente son service d’informations sur les feux de circulation. Fin janvier 2020, les conducteurs d’Audi verront des informations provenant d’environ 150 feux tricolores dans leur cockpit, augmentant ainsi leurs chances d’attraper une «onde verte». Au début de l’été, la plupart des intersections de Düsseldorf, soit environ 450 sur un total de quelque 600 installations, seront mises en réseau. Les services de véhicule à infrastructure (V2I) comme l’Audi Traffic Light Information augmentent l’efficacité, la commodité et la sécurité sur les routes.

Audi Traffic Light Information se compose de deux fonctions : Green Light Optimized Speed ​​Advisory (GLOSA) et Time-to-Green. GLOSA calcule la vitesse idéale pour obtenir une «onde verte». Par exemple, si la fonction indique la limite de vitesse applicable, le prochain feu de signalisation sera atteint au vert. Les conducteurs n’ont pas à accélérer inutilement, ils ne sont pas stressés et ils conduisent plus en toute sécurité. GLOSA peut également suggérer de réduire progressivement la vitesse à environ 250 mètres avant les feux de circulation afin que le conducteur et les voitures derrière atteignent l’intersection lorsque les feux deviennent verts. Cela réduit le trafic en accordéon pouvant provoquer des ralentissements.

Si l’arrêt à un feu rouge est inévitable, un compte à rebours affiche les secondes restantes jusqu’à ce que la prochaine phase verte commence (Time-to-Green). Les conducteurs peuvent se détendre, retirer le pied de la pédale d’accélérateur et économiser du carburant. Un certain nombre d’études concluent que les conducteurs se déplacent plus efficacement dans les villes grâce aux feux de signalisation en réseau. Dans un projet pilote, Audi a pu réduire sa consommation de carburant de 15%.

« Avec Audi Traffic Light Information, nous souhaitons améliorer le confort des conducteurs, accroître la sécurité routière et encourager un style de conduite économique tourné vers l’avenir », explique Andre Hainzlmaier, responsable du développement des applications, des services connectés et de la Smart City chez Audi. « Pour ce faire, nous devons prévoir avec précision le comportement des feux de circulation dans les deux prochaines minutes. Dans le même temps, les prévisions exactes sont le plus grand défi. La plupart des signaux réagissent de manière variable au volume de trafic et adaptent en permanence les intervalles auxquels ils passent du rouge au vert. »

Audi et son partenaire de projet Traffic Technology Services (TTS) ont développé un algorithme analytique complexe qui calcule les prévisions exactes à partir de trois sources : à partir du programme de contrôle des feux de circulation; à partir des données en temps réel de l’ordinateur de circulation, une combinaison de caméras d’occupation de la route, de bandes de détection à la surface de la route, de données sur l’approche des bus et des tramways et de boutons sur lesquels les piétons appuient; ainsi qu’à partir de données historiques. L’algorithme de prévision s’améliore continuellement et apprend comment, par exemple, le volume du trafic change dans le trafic de banlieue du matin ou à midi lorsque les enfants quittent les crèches et les écoles.

La flotte Audi joue un rôle déterminant dans l’optimisation des prévisions de feux tricolores. « Les voitures envoient des données anonymisées lorsque les feux de circulation sont croisés vers un backend Audi, qui vérifie si les croisements réels des feux de circulation correspondent aux données de prévision. Ce n’est qu’après cela que les feux de circulation sont dégagés pour l’affichage dans la voiture », explique Hainzlmaier.

À l’avenir, les villes recevront également des informations utiles sur leur infrastructure de feux tricolores. Les données montrent, par exemple, si les voitures s’arrêtent inhabituellement souvent à une intersection particulière ou si le temps d’attente moyen est relativement long.

« Nous regroupons les données enregistrées dans des rapports que nous mettrons à la disposition des autorités de la ville. Les feux de circulation peuvent alors bénéficier d’un phasage plus efficace et le trafic sera plus fluide. »

Créé en 2016 à Las Vegas, le service V2I est disponible dans plus de 10 000 intersections en Amérique du Nord, dont 2 000 à Manhattan / New York et plus de 1 600 dans la capitale américaine Washington DC. Audi est également le premier constructeur automobile au monde à mettre en réseau ses modèles de série avec les feux de circulation des villes.

Audi Traffic Light Information est disponible sur tous les modèles Audi e-tron, A4, A6, A7, A8, Q3, Q7 et Q8 produits depuis mi-juillet 2019 (l’année modèle 2020). Les conditions préalables sont le pack Audi connect Navigation & Infotainment et la reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra.

Photos : Audi