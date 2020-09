Vente de Bugatti à Rimac via Porsche : fake news?

Depuis quelques jours, la presse automobile mondiale relaie une information donnée par le média Car Magazine, annonçant la mise en vente du constructeur Bugatti au constructeur de supercar électrique Rimac. Volkswagen, a qui appartient Bugatti céderait fin décembre 2020 « La Marque » via Porsche qui est l’un des actionnaires de ce constructeur croate. Trouvant cette information étonnante et redondante de la part de ce média depuis de nombreuses années, contact fut pris avec Bugatti afin d’en discuter et mieux cerner la situation…

Renaissance de Bugatti via Volkswagen et Ferdinand Piëch en 1998

Avant toute chose, il faut se remémorer le passé de Bugatti. En 1998, Ferdinand Piëch a acquis via Volkswagen les droits de la marque Bugatti, rachetés à Romano Artioli, ayant ressuscité « La Marque » avec la Bugatti EB 110 en 1991.

Ferdinand Piëch avait un plan : ramener la marque au sommet comme elle le fut dans les années 1920 et 1930. Après avoir présenté divers concept cars (EB 118, EB 218, EB 18/3 Chiron, EB 18/4 Veyron – les 2 premiers étant réalisés en collaboration avec Giorgetto Giugiaro d’Italdesign), le premier modèle Bugatti est dévoilé en 2000 et commercialisé en 2005 : la Veyron motorisée par le fantastique W16 quadriturbo de 8,0 litres, développant à l’origine 1001 ch puis 1 200 ch.

A cette époque, Bugatti est déjà une extraordinaire vitrine technologique pour le groupe Volkswagen. Certes, le constructeur perdait au début de l’argent, mais l’image était tellement forte et bénéfique pour l’ensemble du groupe allemand que l’aventure continuait.

Après avoir réussi à vendre difficilement les 400 exemplaires via de nombreuses variantes et modèles uniques, Bugatti a développé son second modèle : la Chiron lancée en 2016. Très rapidement, cette nouvelle hypercar a trouvé sa clientèle. Avec l’arrivée de Stephan Winkelman à la tête du constructeur français, de nouveaux modèles et variantes ont fait leur apparition, permettant à la marque de surfer avec le succès et les bénéfices. D’ailleurs 2020 va réserver de belles surprises avec notamment un nouveau record des ventes et de profits. Bugatti est ainsi à ce jour en bonne santé avec des clients fidèles et enthousiastes. L’avenir est serein avec de belles nouveautés à venir d’ici 2021 dont la présentation du modèle final de la Bugati La Voiture Noire. Une dernière rumeur parle même d’une hypercar Bugatti 100% électrique dédié au circuit, qui serait dévoilée en octobre 2020.

Une vente déjà évoquée à plusieurs reprises

Ce n’est pas la première fois qu’un média annonce la vente de Bugatti et notamment CAR Magazine via l’auteur de cet article. Plusieurs marques du groupe Volkswagen étaient déjà annoncées en vente comme Lamborghini, Ducati et même Bugatti. Alors pourquoi cette nouvelle annonce serait à prendre réellement au sérieux? Pourquoi nous ne la relayons simplement pas comme de très nombreux médias?

C’est simple : nous n’y croyons pas! Du côté de Bugatti, officiellement c’est « No comment! » Cela a été toujours le cas dans le passé suite à de précédentes rumeurs et cela sera de même dans le futur. De l’aveu de mon interlocuteur : depuis de nombreuses années différentes rumeurs sont lancées et bien entendu fausses. Bugatti a été déjà annoncée en vente de multiples fois. Aucun signe ne montre que cela change avec cette nouvelle rumeur.

En sondant ensuite du côté de chez Audi, la tendance est plus à la fake news qu’à la réalité. Le constructeur de moto italien Ducati, propriété d’Audi Group depuis quelques années, avait déjà été annoncé en vente et c’est de nouveau le cas aujourd’hui.

Certes le groupe Volkswagen a pris une nouvelle direction, celle de l’électromobilité, depuis l’affaire du Dieselgate. Mais de là à se séparer de différents constructeurs amenant de l’argent (dont Lamborghini aussi annoncé en vente) et une belle notoriété serait dommageable pour son image.

Concernant Rimac, il s’agit d’un constructeur croate de supercars électriques, fondé par Mate Rimac en 2009. Porsche a acquis progressivement des parts dans le constructeur. Ce dernier reste petit avec une capacité financière loin d’être celle de Bugatti et encore moins de Porsche. En effet, après avoir dévoilé des supercars et hypercars électriques comme la Rimac Concept One et la Rimac Concept Two, cette société fournit des composants électriques pour Porsche et même Koenigsegg.

Le groupe Volkswagen est contrôlé en partie par la famille Porsche et toute cession doit passer par leur aval, posant encore un autre frein à la séparation d’une des marques du groupe VW.

Fake news?

Avec tous ces éléments et les prises de température auprès de différentes personnes au sein du Groupe Volkswagen, cela sent plus à du buzz pour faire parler de son média que de la réalité. Néanmoins, l’avenir nous le confirmera, ou non.

Photos : 4Legend.com