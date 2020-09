Porsche Cayenne Coupé Turbo par Mansory – 700 ch & 900 Nm

Le controversé préparateur Mansory, basé en Suisse, dévoile sa vision exclusive et ultra sportive du Porsche Cayenne en version classique et Coupé. Non destiné à être disponible en édition unique ou en infime quantité, le nouveau programme de personnalisation est désormais disponible avec une préparation moteur et des éléments extérieurs spécifiques.

700 ch et 900 Nm pour ma version Turbo

Quand Mansory s’occupe d’un modèle, rien n’est fait à moitié. Les performances sont aussi importantes que l’aspect visuel. Ainsi la puissance totale va jusqu’à 700 ch (515 kW) et le couple jusqu’à 900 Nm sur la Porsche Cayenne Turbo de dernière génération servant de base avec son moteur V8 biturbo. La vitesse de pointe passe à 300 km/h et l’accélération de 0 à 100 km/h est réalisée en seulement 3,2 secondes. (Émissions de CO2 – cycle mixte : 331 g km, Consommation de carburant – cycle mixte : 14,1 l/100km). L’échappement n’a pas été oublié afin d’offrir une sonorité adaptée.

Une carrosserie bodybuildée

Quand on roule en Mansory, c’est pour se faire remarquer. Et c’est bien l’intention du préparateur d’en mettre plein la vue via un kit carrosserie large, sportif et pouvant être exubérant. Le capot est entièrement en carbone apparent, incluant des extracteurs d’air afin de refroidir plus facilement le moteur. Cette différence de teinte avec le reste de la carrosserie ne pas pas inaperçue.

La face avant est aussi remaniée avec des éléments en fibre de carbone et les ailes sont élargies. Différents éléments aérodynamiques plus ou moins efficaces prennent place, tous en carbone : coques de rétroviseurs, aérations, jupes latérales, becquet de toit, becquet de coffre, diffuseur, …

De nouvelles jantes de 23 pouces, chaussées de pneus UHP, complètent le package proposé par Mansory.

Un intérieur sur-mesure

L’intérieur est une nouvelle fois à la hauteur des précédentes réalisations du préparateur allemand : du luxe à outrance avec un habillage complet du sol au plafond. Des matériaux nobles sont utilisés comme du cuir très fin, de l’Alcantara et du carbone. nous a fait du «cuir le plus fin» pour couvrir à peu près toutes les surfaces que l’œil peut voir tout en ajoutant plus de carbone et une garniture de pavillon en Alcantara.

Photos : Mansory