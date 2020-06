Vente de l’ancienne Lamborghini Diablo VT accrochée au mur du musée

Vous êtes passionnés de Lamborghini et vous avez un grand mur vide, voici l’objet unique à vous procurer : un exemplaire de la Lamborghini Diablo VT provenant directement de Sant’Agata Bolognese, anciennement accrochée au mur du musée Lamborghini.

Avec l’acquisition du constructeur italien de supercars par AUDI AG en 1998, l’usine de Sant’Agata Bolognese a été fortement modernisée et réaménagée.

En 2001, le musée Lamborghini a ouvert ses portes afin de présenter aux visiteurs et aux clients l’histoire de la marque et son évolution à travers les décennies via des concept cars, des voitures de course et des modèles de série.

Sur le grand mur blanc du 1er étage du musée était accrochée et exposée une vraie Lamborghini Diablo VT orange, allégée pour l’occasion.

Ce véhicule en vente est le prototype réel du Museo Lamborghini, mesurant 4,47 x 2,03 x 1,12 m.

Tous les panneaux de carrosserie sont interchangeables avec les pièces des Lamborghini Diablo. Mais pour une question de poids, la voiture a été fortement vidée avec notamment l’absence de son moteur V12 de 6,0 l développant 550 ch et de sa boîte de vitesses.

L’intérieur est complet avec tous les éléments visibles.

Acquise par le collectionneur américain John Atzbach, cette œuvre d’art ultime est mise en vente au enchères sans réserve via Mecum aux États-Unis.

Photos : Lamborghini / Mecum