Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020 – 4ème manche au Mans

Sebastian Job est le grand vainqueur de la quatrième des dix courses de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Le sim racer britannique de l’équipe Red Bull Racing Esports a pris la deuxième place du sprint et la troisième place de la course principale virtuelle sur le circuit de la Sarthe, devenant leader du championnat du monde d’Esports. La précédente course sur la plate-forme de simulation iRacing avait été gagnée avec Kevin Ellis jr. (Apex Racing UK) un autre Britannique, la course principale a été remportée par l’Allemand Maximilian Benecke (Redline) après un exploit tactique au volant de la variante numérique de la Porsche 911 GT3 Cup de 485 ch. Cependant, tous les résultats de course sont soumis à un contrôle iRacing et doivent donc être considérés comme provisoires.

La course de sprint de 15 minutes a été caractérisée par de nombreux changements de leadership et un résultat surprenant. Le Norvégien Sindre Setsaas (CoRe Simracing) a d’abord pris les devants mais était sous la pression d’Ellis et de l’Espagnol Alejandro Sánchez (MSI eSports). Après un dérapage au 4ème tour, Setsaas a pris du retard et le pilote de VRS Coanda – Joshua Rogers – a pris la première place devant Ellis et Sánchez. Après une collision dans le virage d’Arnage avec Ellis, l’Australien a terminé cinquième et a effectué une manœuvre digne d’être vue en première ligne : avant le passage d’Indianapolis, il s’est faufilé entre Sanchez et Ellis. Le pilote de 20 ans avait déjà l’air d’un vainqueur certain, mais – comme beaucoup d’autres participants – a dû faire un arrêt au stand peu avant l’arrivée. Cela a amené Ellis au sommet, terminant devant Sebastian Job et son compatriote Jamie Fluke (Apex Racing UK).

Dans la course principale de plus de 30 minutes, Ellis a pris la tête de la pole position devant Job, Fluke, le Français Johann Harth (Apex Racing UK) et Jeff Giassi (Positive SimRacing). Sur les longues lignes droites du parcours de 13,626 kilomètres, sur lequel se déroulent également les 24 Heures du Mans, un thriller à sensations fortes passionnant a été créé : Ellis et Job ont alterné plusieurs fois jusqu’à ce qu’Ellis fasse sorte à Mulsanne – Branch ayant freiné et a également forcé Fluke à une trajectoire large. Avec cela, Harth et Benecke (Redline) – qui a commencé en dixième place – se sont hissés aux deuxième et troisième places derrière Job. Ce trio s’est également battu pour la victoire lors des trois derniers tours. Benecke a habilement attendu jusqu’au dernier tour avec sa dernière attaque et n’a fait que freiner Harth au sommet avant « Indianapolis », qu’il a pu défendre contre une contre-attaque avant et dans les virages Porsche. Pour l’Allemand, c’était la troisième victoire de la saison après sa performance dominante à Barcelone.

Le champion en titre Rogers a eu un mauvais après-midi, descendant à la troisième place au classement intermédiaire. Il était premier du classement pour le quatrième week-end de course de la saison, Sebastian Job remontant à la première place avec 217 points, suivi de Maximilian Benecke (193) à la deuxième place. La prochaine manche de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup se déroulera le 4 juillet sur le Nürburgring-Nordschleife. Le légendaire circuit, combiné avec la piste de Grand Prix, est l’un des défis les plus difficiles en course.

Résultats (préliminaires)

Le Mans (Circuit de la Sarthe), course de sprint

1. Kevin Ellis jr. (GB / Apex Racing UK)

2. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esport)

3. Jamie Fluke (GB / Apex Racing UK)

4. Yohann Harth (F / Apex Racing UK)

5. Jeff Giassi (BR / SimRacing positif)

Le Mans (Circuit de la Sarthe), course principale

1. Maximilian Beneke (D / Redline)

2. Yohann Harth (F / Apex Racing UK)

3. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esport)

4. Mitchell DeJong (États-Unis / VRS Coanda Simsport)

5. Jarrad Filsell (AUS / Apex Racing UK)

Score après 4 des 10 événements

1. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esport), 217 points

2. Maximilian Beneke (D / Redline), 193 points

3. Joshua Rogers (AUS / VRS Coanda Simsport), 161 points

Photos : Porsche