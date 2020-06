Victoire de Porsche en catégorie GTE aux 24 Heures du Mans virtuelles 2020

La toute nouvelle équipe Porsche Esports a remporté la première édition de la course virtuelle des 24 heures du Mans. La Porsche 911 RSR virtuelle a été mise entre les mains du pilote d’usine Nick Tandy et du pilote Porsche junior Ayhancan Güven ainsi que des professionnels du pilotage virtuel (sim racers) Josh Rogers et Tommy Östgaard pour un total de 339 tours du circuit des 24 Heures du Mans, long de 13,626 kilomètres. Après un long sprint sans problème, ils ont franchi la ligne d’arrivée au bout de 24 heures avec une avance d’un tour sur la deuxième voiture de la catégorie GTE la plus rapide. Exactement 50 ans après la première véritable victoire globale de Porsche dans la course classique d’endurance, le quatuor s’appuie sur le succès de Hans Herrmann et Richard Attwood. Le duo germano-britannique a remporté les 24 Heures du Mans le 14 juin 1970 avec la Porsche 917 KH. À ce jour, Porsche a enregistré un total de 19 victoires globales, détenant encore à ce jour le record du nombre de victoires. La vraie course de 24 heures a été reportée au 19 et 20 septembre 2020 en raison de la pandémie du coronavirus.

Porsche a engagé quatre 911 RSR virtuelles pour cet évènement. Toutes les voitures étaient pilotées par deux vrais pilotes de course et deux professionnels de l’esport de l’équipe Coanda Simracing. Dès le début, l’équipage de la voiture numéro 93 s’est révélé particulièrement compétitif. Après un bon départ pour la Porsche 911 RSR #88 de l’équipe Dempsey-Proton, Östgaard a succédé à Tandy – vainqueur au classement général du Mans en 2015, et après quatre bonnes heures, a également pris les devants.

Avec un pilotage remarquablement constant et appliqué, Güven et Rogers ont également étendu leur avance et n’ont pas été arrêtés par deux interruptions de course en raison de problèmes techniques avec la structure du serveur de l’événement. À 6 h 15 à l’aube, Rogers, 20 ans, a également bouclé le tour de course le plus rapide de la catégorie GTE en 3:48,203 minutes.

La Porsche 911 RSR numéro 9 avait également un podium bien en tête devant la voiture du pilote d’usine Matt Campbell, du pilote Porsche junior Jaxon Evans, de Mack Bakkum et de Jeremy Bouteloup près d’une heure auparavant. La fin de course a été victime d’une erreur de connexion avec le serveur. Ils ont atteint l’objectif au 11ème rang de la catégorie GTE.

Un autre candidat pour le top 3 était la voiture numéro 91, que les deux pilotes Porsche en Formule E – André Lotterer et Neel Jani – ont partagé avec Mitchell de Jong et Martti Pietila. Peu avant le début du dernier tiers de la course, un problème de serveur lors du changement de pilote coûtait un temps précieux après avoir été dans le top quatre jusqu’aux petites heures du matin. Pour eux, la course des 24 Heures du Mans virtuelle s’est terminée à la douzième place.

Les pilotes d’usine Simona de Silvestro et Patrick Pilet ainsi que les sim racers Martin Krömke et David Williams n’ont pas eu de chance. de Silvestro a été impliquée dans un accident après seulement 30 minutes et était loin derrière. Une sortie de Pilet dans le bac à gravier à la mi-course a scellé son sort.

Résultat catégorie GTE

1.Tandy / Güven / Rogers / Östgaard (GB / TR / AUS / N), Porsche 911 RSR, 339 tours

2. Thiim / Westbrook / Sörensen / Biancolilla (DK / GB / DK / I), Aston Martin Vantage, 338 tours

3. Juncadella / Beche / Jajovski / Kappet (E / CH / NMK / EST), Corvette C7.R, 337 tours

5. Pera / Hartog / Francesconi / van Dooren (I / NL / I / NL), Porsche 911 RSR, 337 tours

9.Pereira / Olsen / Neuendorf / Siara (LUX / N / D / POL), Porsche 911 RSR, 335 tours

11. Evans / Campbell / Bakkum / Bouteloup (NZ / AUS / NL / F), Porsche 911 RSR, 333 tours

12. Lotterer / Jani / DeJong / Pietilä (D / CH / USA / FIN), Porsche 911 RSR, 333 tours

16. Hörr / Kolkmann / Giusa / Müller (D / D / D / D), Porsche 911 RSR, 325 tours

Abandon Barker / Watson / Maguire / Masciulli (GB / GB / IRL / I), Porsche 911 RSR, 324 tours

Abandon Pilet / de Silvestro / Krönke / Williams (F / CH / D / GB), Porsche 911 RSR, 166 tours

Photos : Porsche