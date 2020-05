Visite en ligne d’Audi design via «Insight Audi Design»

Utilisez votre smartphone, tablette ou PC pour explorer les processus de design chez Audi avec la nouvelle diffusion en direct «Insight Audi Design». La visite de découverte interactive a maintenant été ajoutée aux visites en ligne sur www.audi.stream.

Des guides expérimentés présentent le flux en direct «Insight Audi Design» d’un studio et expliquent la philosophie de design d’Audi. À l’aide de séquences vidéo, ils expliquent comment les designers travaillent et montrent comment l’équipe développe le langage de design du futur. Les guides répondent aux questions et construisent la diffusion en direct d’environ 20 minutes en fonction des souhaits et des intérêts des participants.Les parties intéressées peuvent choisir une date appropriée pour « Insight Audi Design » en ligne sur www.audi.stream.

Les visites guidées interactives sur AudiStream sont gratuites; des frais peuvent être facturés pour l’accès à Internet, cependant, selon le fournisseur sélectionné. La nouvelle diffusion en direct «Insight Audi Design» commence par une présentation en allemand et une version anglaise suivra.

Avec AudiStream, Audi est le premier constructeur à proposer des circuits de découverte en ligne. Le flux «Insight Audi Design» complète la visite en ligne «Audi live at the Ingolstadt factory». Cette visite d’usine virtuelle est proposée depuis novembre 2019 et donne un aperçu des sections de production sélectionnées ainsi que des points forts techniques de la marque.

Photos : Audi