Audi forme à distance son réseau mondial pour l’arrivée de la nouvelle famille A3

Audi prépare actuellement le tout premier lancement sur le marché d’un nouveau modèle sous une forme purement numérique : la nouvelle famille A3 sera livrée à des clients du monde entier au cours de l’année. Il faut préparer et former à cet effet environ 15 000 employés de vente et de service ainsi que 20 000 techniciens de service chez des partenaires commerciaux du monde entier. Compte tenu de la crise du coronavirus, Audi abandonne pour la première fois complètement la formation en face à face et utilise plutôt une variété de formats numériques allant de la formation en ligne à la formation en réalité augmentée et en réalité virtuelle.

« Avec la nouvelle famille A3, nous lançons cette année l’une de nos gammes de modèles les plus importantes sur le marché. Grâce au grand engagement, à la créativité et à la motivation de notre équipe et de nos partenaires, nous avons pu passer très rapidement et de manière flexible aux formats de formation numériques afin que notre réseau mondial de vente et de service puisse optimiser leurs préparatifs à cet effet », a déclaré Horst Hanschur, Responsable du développement commercial et du service client chez AUDI AG. « Nous bénéficions ici de nos nombreuses années d’expérience dans l’utilisation des outils numériques pour notre formation en vente et service. Compte tenu de la situation mondiale actuellement difficile, nous accélérons encore le passage à la numérisation que nous avions déjà engagé. Nous travaillons déjà intensivement sur les prochaines étapes et nous souhaitons développer davantage cette méthodologie, notamment pour notre offensive électrique. Avec la numérisation croissante de nos véhicules, nous numérisons donc également notre méthodologie de formation. »

La formation de plus de 35 000 employés de vente et de service dans le monde est basée sur le principe de la formation des formateurs : AUDI AG fournit une formation centralisée – et normalement également physiquement sur le site – à environ 400 formateurs de produits, de vente et de service ainsi qu’à environ 250 formateurs techniques de 90 marchés à travers le monde. Ces formateurs transmettent ensuite ce qu’ils ont appris aux employés respectifs sur leur site. Pour garantir des normes de qualité uniformes dans le monde entier, AUDI AG avait déjà produit un grand nombre de formats de formation numérique à cet effet – certains d’entre eux dans le propre studio de télévision de la société – et les avait mis à disposition dans différentes langues. Des formats de réalité virtuelle ont également été utilisés pour la première fois pour le lancement sur le marché de l’Audi e-tron. Ce savoir-faire est désormais appliqué aux formations de formateurs de la famille A3.

La «Central Launch Experience» (CLX) pour les équipes de lancement sur le marché de la vente et du service a commencé il y a plusieurs semaines avec des formations en ligne sur les nouvelles fonctionnalités de design, les variantes de moteur / transmission et les systèmes d’assistance, par exemple. Il existe également des vidéoconférences où des questions détaillées individuelles peuvent être clarifiées avec des experts d’Ingolstadt. Des documents de formation détaillés sont également disponibles sur une plateforme en ligne pour les marchés mondiaux.

La formation technique pour la nouvelle A3 a également été présentée sur une base purement numérique. Un programme d’auto-apprentissage numérique est proposé pour le modèle avec pré et post-test, son propre format vidéo – Audi Service TV – et des tutoriels d’experts pour les questions provenant des marchés. Une formation en réalité augmentée sur les unités d’entraînement sera bientôt complétée par une application de réalité virtuelle avec les points forts techniques de la nouvelle Audi A3.

Tout le contenu est disponible dans le monde entier dans la base de données de connaissances numériques «Audi Knowledge Tank».

Des commandes peuvent désormais être passées en Europe pour les nouvelles Audi A3 Sportback et A3 Berline et celles-ci arriveront chez les concessionnaires cet été, avec un déploiement sur d’autres marchés à suivre successivement. L’Audi A3 g-tron et un modèle hybride rechargeable seront également ajoutés à la gamme cette année.

Photos : Audi