Voici la nouvelle Porsche 911 GT3 type 992 2020 dévoilée subtilement

Avant sa présentation officielle, normalement au prochain salon automobile de Genève 2020, Porsche dévoile subtilement – dans sa dernière publicité du Super Bowl intitulée « The Hesit » – la nouvelle sportive de la gamme 911 : la Porsche 911 GT3 adoptant un nouveau design d’aileron arrière.

La Porsche 911 GT3 a une longue tradition chez Porsche, incarnant la version sportive de la gamme, en dessous des monstrueuses 911 GT3 RS et GT2 RS. Photographiée et filmée à de nombreuses reprises sur la Nordschleife du Nürburgring et sur routes ouvertes, son énorme aileron imposant trahissait ses gênes sportifs.

Via sa nouvelle vidéo sensationnelle qui sera retransmise à l’occasion de la grande finale 2020 du Super Bowl, le constructeur automobile allemand a décidé de nous donner un aperçu de la nouvelle 911 GT3 avant sa présentation officielle dans quelques semaines.

En regardant bien la publicité, la voiture est bien visible de 3/4 arrière et en partie de l’avant dans l’atelier du Porsche Museum à Stuttgart-Zuffenhausen.

De nombreux modèles Porsche sont mis en avant dans cette vidéo dont le Taycan, la 911 et même une 917.

Photos : Porsche