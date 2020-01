Une publicité Porsche est de retour au Super Bowl après 23 ans d’absence

Pour la première fois depuis 1997, une publicité télévisée Porsche – « The Heist » – sera diffusée lors du Super Bowl américain le 2 février 2020. Cette finale mondialement connue est l’un des événements télévisés les plus regardés de l’année. Pour souligner le lancement sur le marché du nouveau Taycan, la publicité de 60 secondes montre une course passionnante entre la première Porsche entièrement électrique et près d’une douzaine de voitures Porsche emblématiques.

L’objectif principal de cette publicité, intitulée « The Heist », est de divertir les téléspectateurs. Cependant, généralement pour la marque, le sport automobile joue également un rôle. La publicité télévisée a été tournée en Allemagne à la mi-novembre 2019 dans des endroits comme Heidelberg, la Forêt-Noire et Stuttgart-Zuffenhausen. De nombreuses voitures de course, voitures de série et autres «trésors» du clip font partie de la collection du Porsche Museum, et c’est au musée Porsche que commence la poursuite décrite dans la publicité. Les protagonistes comprennent la légendaire voiture de course 917 K, la supercar hybride 918 Spyder et l’emblématique Porsche 911, illustrée avec des modifications pour les manœuvres de cascades autorisées sur des routes fermées.

A destination de nouveaux groupes cibles en particulier

Porsche annonce l’ère de la mobilité électrique avec le Taycan. Par conséquent, le constructeur de voitures de sport s’adresse également à de nouveaux publics. La publicité du Superbowl est destinée à jouer un rôle dans cette communication.

« Le Super Bowl est célèbre comme événement télévisé bien au-delà de l’Amérique du Nord et il représente une plate-forme idéale pour atteindre de nouveaux fans. Notre relation commerciale relie de nombreux éléments qui composent Porsche : sportivité, émotion, mais aussi une touche d’humour, ce qui est typique de la façon dont nous communiquons en général », explique Oliver Hoffmann, directeur des communications marketing chez Porsche.

La version longue de la publicité «The Heist» est désormais visible ci-dessus. La publicité d’une minute du Superbowl sera diffusée pendant le match au Hard Rock Stadium de Miami le 2 février 2020.

Photos / Vidéo : Porsche