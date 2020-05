Vorsprung durch Technik : bien plus qu’un slogan pour Audi

L’excellence des produits de la marque Audi est également associée à une manière de communiquer innovante, élégante, proche et créative, animée depuis près de 50 ans par un slogan qui représente bien plus qu’un ingénieux slogan publicitaire. « Vorsprung durch Technik » (l’avancée par la technologie / à la pointe de la technologie) est une déclaration d’objectifs qu’Audi applique non seulement tout au long du processus de création d’une voiture, mais également dans la stratégie de la marque à quatre anneaux afin de devenir fournisseur de mobilité premium avec un bilan carbone neutre.

Synonyme d’innovations techniques

La division du développement technique d’AUDI AG a son siège à Ingolstadt. Environ 9 000 employés travaillent dans un complexe d’environ 33,5 hectares, en plus de 1 700 autres employés à Neckarsulm. Et le Groupe Audi dispose de centres de développement supplémentaires à Györ (Hongrie), Pékin (Chine) et San José Chiapa (Mexique). Les designers, ingénieurs et techniciens appliquent la devise «Vorsprung durch Technik» tout au long du processus de création d’une voiture, du design aux concept-cars, en passant par le développement de groupes motopropulseurs, de châssis, électronique… La collaboration transversale permet de proposer plus facilement aux clients des solutions dans les domaines stratégiques de l’innovation. En même temps, cela permet à l’entreprise de faire face efficacement et de manière compétitive aux défis de la transformation que le secteur automobile traverse, tels que l’urbanisation, la numérisation et la durabilité, avec le véhicule électrique comme objectif.

Dans le cadre de la récente réorganisation annoncée par le groupe Volkswagen pour relever ces défis, Audi exercera un leadership en recherche et développement. Et pour cela, la marque aux quatre anneaux redéfinit son slogan. En ce sens, la devise d’Audi représentera non seulement ce qui est techniquement possible, mais à l’avenir se concentrera encore plus sur ce que veulent les clients, devenant le pilier de la nouvelle stratégie de la marque, qui accélère sa transformation afin d’être un fournisseur de mobilité premium durable.

Les origines : un slogan simple et ingénieux

Pour connaître l’origine de la devise Audi, il faut remonter à la fin des années 1960. En 1969, les sociétés Auto Union GmbH et NSU Motorenwerke AG fusionnent, établissant leur siège à Neckarsulm. À la suite de cette union, le catalogue de produits de la nouvelle société a été élargi pour dépasser 10 gammes de modèles, réunissant une grande variété de concepts techniques : des moteurs refroidis par air de la gamme NSU Prinz aux moteurs refroidis par eau des Audi 60 et Audi 100, jusqu’au moteur rotatif Wankel qui propulsait la NSU Ro 80, intégrant également différents concepts de transmission et de design.

La diversité de la gamme a permis de créer un slogan idéal pour l’entreprise. Et en 1971 est venue la phrase publicitaire astucieuse inventée par Hans Bauer, membre du département Marketing chez Audi NSU : « Vorsprung durch Technik ». Le slogan a été utilisé en 1972 pour la présentation de la première Audi 80 à la presse et a commencé à occuper le devant de la scène peu de temps après dans les catalogues Audi NSU. L’Audi 100, l’Audi 100 Coupé S, l’Audi 80, l’Audi 50 et la NSU Ro 80 en étaient de fidèles représentantes.

À l’été 1975, cherchant à améliorer la perfection publicitaire, une série de versions modifiées du slogan original est apparue en Allemagne: «Audi. Ein schönes Stück Technik »(Audi. Un merveilleux morceau de technologie) ou« Audi. Gelassen fahren mit perfekter Technik ”(Audi. Conduite fluide avec une technologie parfaite). Cependant, aucun d’eux n’a réussi à communiquer le message initial, qui est revenu de 1980 avec le lancement de l’Audi quattro et est devenu une partie de l’identité de la marque en octobre 1986 avec la présentation de la troisième génération de l’Audi 80 et sa ligne validée en soufflerie. Deux ans plus tôt, la plus grande enseigne au néon d’Europe à l’époque était érigée sur un grand bâtiment situé près de la sortie Ingolstadt Nord de l’autoroute A9. C’était l’Audi ovale et le slogan « Vorsprung durch Technik », dont les lettres avaient un poids total de sept tonnes, plus les quatre tonnes du logo de la marque. Il a fallu 7 500 watts de puissance pour faire briller Audi du jour au lendemain et proclamer les racines du leadership technologique.

Près de 50 ans se sont écoulés depuis qu’Audi a utilisé pour la première fois le slogan «Vorsprung durch Technik». Cinq décennies d’innovations et de progrès techniques ont ouvert la voie dans l’industrie automobile : carrosseries entièrement galvanisées, meilleure aérodynamique d’un véhicule de série de son époque, démocratisation de moteurs turbocompressés, développement de moteurs à injection directe, construction légère, transmission intégrale quattro, nouvelles technologies d’éclairage, électrification de sa gamme, … Depuis sa création, ces mots résument un leadership qui a sa continuité dans le temps.

Photos : Audi