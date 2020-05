Porsche célèbre 70 ans de livraison à l’usine de Stuttgart-Zuffenhausen

Un succès sans précédent a commencé il y a sept décennies le 26 mai 1950, lorsque la première nouvelle voiture Porsche a été récupérée à l’usine de Zuffenhausen par son nouveau propriétaire. À ce jour, les clients se rapprochent le plus possible des racines de la marque lorsqu’ils récupèrent leur nouvelle voiture. Dans l’année anniversaire, le premier Porsche Taycan a également été récupéré par un client de l’usine mère à Stuttgart-Zuffenhausen.

L’histoire de la collecte en usine a commencé à l’extérieur sur un champ en vue de la Werk 1. C’est là qu’Ottomar Domnick a jeté les bases de cette tradition lorsqu’il a récupéré sa voiture de sport le 26 mai 1950: une Porsche 356 en Fish Silver avec le numéro 5001. Être le premier client en Allemagne était un rêve devenu réalité pour ce spécialiste en neurologie et psychiatrie. Ottomar Domnick avait 43 ans quand il a récupéré sa Porsche – d’ailleurs le même âge que Florian Böhme qui a reçu la première voiture de sport électrique à Zuffenhausen le 21 février 2020. Il a récupéré son Taycan le jour de son 43ème anniversaire.

Avant la remise des clés, Ottomar Domnick s’est assis sur le siège passager dans sa Porsche 356 à côté d’Herbert Linge, qui l’avait invité à faire un dernier essai. Herbert Linge a commencé sa formation chez Porsche KG en avril 1943 et a été l’un des premiers mécaniciens à être embauché après le retour de Porsche de Gmünd en Autriche fin 1949. « J’avais 14 ans lorsque j’ai commencé à travailler dans le premier atelier de formation Porsche. À cette époque, nous étions six mécaniciens et deux dessinateurs techniques. Ferdinand Porsche passait souvent devant notre atelier avec des invités importants. Il s’arrêtait toujours pour dire bonjour tout en attendant brièvement ses invités. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais », explique Herbert Linge, qui se souvient clairement de chaque récupération de voitures à l’usine. « Quand Ottomar Domnick a récupéré sa Porsche 356, il a vraiment célébré l’occasion. Mais il venait de toute façon tous les jours à l’usine pour voir où nous en étions dans le travail. Même Ferry Porsche est intervenu brièvement lorsque le médecin a été présenté avec sa voiture de sport. »

Aujourd’hui encore, la collecte en usine au siège de Porsche est une expérience particulièrement spéciale pour les clients. « L’aspect le plus excitant de cette première rencontre est que le client n’a jamais vu la voiture auparavant », explique Tobias Donnevert, responsable de la livraison à l’usine et des opérations de vente de personnalisation. « Le client a configuré la voiture de son choix dans le Porsche Center ou avec le service client du département Porsche Exclusive Manufaktur et n’a vu que les combinaisons de couleurs sur les photos ou les échantillons. Alors, quand il récupère sa Porsche personnelle, il la voit pour la toute première fois. C’est un moment très spécial, réservé exclusivement au client au début de la livraison. »

À l’usine de Zuffenhausen, Tobias Donnevert et son équipe accueillent chaque jour une vingtaine de clients qui viennent récupérer leurs nouvelles voitures. En 2019, il y avait au total 2 500 clients et près de 3 000 à Leipzig (la seconde usine Porsche). Avant de récupérer leur voiture, les clients sont également invités à visiter l’usine et à voir, entre autres, comment la Porsche 911 est fabriquée à Zuffenhausen. Une visite au Musée Porsche est également au programme. Chez Porsche à Leipzig, les clients ont un aperçu de la production des modèles Macan et Panamera. Les clients peuvent également faire un essai sur une Porsche similaire sur le propre circuit de l’usine, homologué FIA.

La Fondation Domnick, qui gère son domaine, a toujours le bon de commande original d’Ottomar Domnick avec le numéro 5001. La commande a été traitée par le concessionnaire Volkswagen Hahn car il n’y avait pas de concession Porsche en Allemagne à ce moment-là. «Volkswagen» a été barré à la main et remplacé par «Porsche-Sport» sur le bon de commande. À ce jour, la Porsche 356 d’Ottomar Domnick représente le début de Porsche en Allemagne, et elle représente également directement le début des livraisons personnelles à l’usine à Zuffenhausen.

Photos : Porsche