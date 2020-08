WEC – Victoire de Porsche aux 6 Heures de Spa 2020 en GTE-Pro

L’équipe Porsche GT a remporté sa deuxième victoire de la saison lors de la sixième manche du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​WEC. Les champions du monde en titre en GTE-Pro – Kévin Estre et Michael Christensen – ont franchi le drapeau à damier à la première place au volant de la Porsche 911 RSR n°92 à Spa-Francorchamps, en Belgique. Dans une course chaotique avec de fortes pluies et trois phases de voiture de sécurité, l’équipe d’usine est restée au frais à tout moment. En mettant en œuvre une tactique parfaite et avec une solide performance de conduite, l’équipe à succès du constructeur de voitures de sport de Stuttgart a remporté la course depuis la pole position. L’Italienne Gianmaria Bruni et son coéquipier autrichien Richard Lietz ont obtenu la cinquième place avec la voiture sœur développant 515 chevaux et portant le numéro 91. Dans la catégorie GTE-Am, l’équipe cliente expérimentée Dempsey-Proton Racing a terminé la course à la deuxième place.

Catégorie GTE-Pro

Peu avant le début de la répétition du temps fort de la saison à venir au Mans, le ciel des Ardennes belges a ouvert ses vannes. De fortes pluies ont inondé le circuit à tel point que la course de six heures a dû partir derrière la voiture de sécurité. Lorsque la course est finalement passée au vert, la pluie s’est calmée mais les pilotes d’usine ont constaté que leurs deux Porsche 911 RSR n’offraient pratiquement aucune adhérence. Ce n’est que lorsque la piste a commencé à sécher que les deux équipages ont pu se rattraper.

Une autre forte pluie dans la première moitié de la course a donné lieu à une deuxième phase de voiture de sécurité. Encore une fois, les deux pilotes GT de Weissach ont perdu du terrain. Lorsque le soleil est réapparu après trois heures de course, les atouts de la nouvelle 911 RSR ont également émergé. Christensen et Estre ont toujours effectué des relais rapides et les tactiques intelligentes de leur équipe les ont aidés à revenir en tête. Bruni et Lietz n’ont pas pu s’améliorer de manière significative dans la bataille serrée entre les équipes constructeurs.

Au classement général, l’équipe d’usine Porsche, deuxième, a réussi à réduire l’écart par rapport au sommet. Au championnat des pilotes, les champions en titre Estre et Christensen se sont hissés à la deuxième place.

Catégorie GTE-Am

Dans la catégorie GTE-Am, l’équipe cliente Dempsey-Proton Racing a remporté son premier podium de la saison. Christian Ried, Riccardo Pera et le pilote d’usine Porsche Matt Campbell ont obtenu la deuxième place. Le jeune Australien a réalisé une course particulièrement impressionnante face à une concurrence rude. Campbell a lancé une nouvelle attaque dans la phase finale de la course et a mobilisé tout le potentiel de la version 2017 de la Porsche 911 RSR. Au drapeau, il était à seulement 2,898 secondes pour assurer la première victoire de la saison. Les deux voitures de 510 chevaux alignées par l’équipe Project 1 ont terminé aux positions quatre et six, la deuxième 911 RSR engagée par Dempsey-Proton Racing a terminé en cinquième position. Gulf Racing a conclu la sixième manche de la saison FIA WEC 2019/2020 en dixième position.

La FIA WEC disputera à huis clos (sans spectateur) la septième manche les 19 et 20 septembre 200 au Mans, en France, où se déroulera la 88e édition de la mythique course de 24 heures sur le circuit de 13,6 kilomètres de la Sarthe.

Résultats de la course

Catégorie GTE-Pro

1. Christensen / Estre (DK / F), Porsche 911 RSR #92, 135 tours

2. Sorensen / Thiim (DK / DK), Aston Martin Vantage #95, 135 tours

3. Lynn / Martin (GB / B), Aston Martin Vantage #97, 135 tours

4. Calado / Pier Guidi (GB / I), Ferrari 488 GTE #51, 135 tours

5. Lietz / Bruni (A / I), Porsche 911 RSR #91, 135 tours

6. Rigon / Molina (I / E), Ferrari 488 GTE #71, 135 tours

Catégorie GTE-Am

1. Perrodo / Collard / Nielsen (F / F / DK), Ferrari 488 GTE #83, 134 tours

2. Campbell / Ried / Pera (AUS / D / I), Porsche 911 RSR #77, 134 tours

3. Yoluc / Eastwood / Adam (TR / IRL / GB), Aston Martin Vantage #90, 134 tours

4. Perfetti / Hörr / Cairoli (N / D / I), Porsche 911 RSR #56, 134 tours

5. Giraudi / Sanchez / Legeret (I / MEX / CH), Porsche 911 RSR #88, 134 tours

6. Keating / Fraga / Bleekemolen (USA / BR / NL), Porsche 911 RSR #57, 134 tours

10. Wainwright / Barker / Watson (GB / GB / GB), Porsche 911 RSR #86, 134 tours

Photos : Porsche