Un nouvel échappement Akrapovič pour les Audi RS 6 Avant et RS 7 Sportback

Akrapovič a lancé une nouvelle ligne d’échappement Evolution Line (Titanium) pour les Audi RS 6 Avant / RS 7 Sportback, avec une sortie d’échappement au design inédit pour parfaire ce système haute performance ultraléger.

Construite en alliage de titane léger de haute qualité, avec des tuyaux de liaison avant en acier inoxydable, la ligne d’échappement Evolution Line intègre deux silencieux latéraux et un central, ainsi qu’un collecteur, ce qui permet de réduire de 28% le poids total du système par rapport à son système d’échappement sport RS d’origine. Depuis les raccords de liaison en tube d’acier inoxydable flexible fabriqués sur mesure, d’un diamètre supérieur à ceux de série et sont entièrement isolés au niveau des fixations sur les downpipes d’origine, l’échappement suit un parcours parfait jusqu’à la valve de chaque silencieux latéral, dont le châssis en titane est coulé dans la fonderie intégrée d’Akrapovič. Ces valves commandent le débit des gaz et contribuent à la fantastique sonorité du système. Le raccordement en X, également coulé dans la fonderie d’Akrapovič, est vraiment actif et comporte une valve qui régule le débit des gaz et les pulsions de pression d’échappement des deux côtés du moteur.

Les ingénieurs acousticiens d’Akrapovič ont conçu un système parfaitement accordé pour que chaque plage de régime procure un régal auditif. Du grave rugissant, en passant par le medium musclé, jusqu’aux aigus de haut-régime avec la touche distinctive d’Akrapovič héritée de la compétition, tout cela s’ajoute à l’excitation provoquée par le grondement brusque à chaque rétrogradage, tout en offrant aux occupants le confort de conduire de manière plus détendue (s’ils peuvent résister à la tentation de se délecter de la magnifique bande sonore). Aucun bourdonnement indésirable ou bruit excessif n’est produit par cette ligne d’échappement.

La ligne Evolution Line (Titanium) se termine par des sorties d’échappement exclusives en fibre de carbone et titane, une de chaque côté, au design jamais vu auparavant. L’enveloppe extérieure en fibre de carbone au design dynamique, faite à la main, s’aligne parfaitement avec l’intérieur sablé plaqué en titane, le tout offrant une sortie puissante et sportive à cette magnifique ligne d’échappement. Outre le son prodigieux, le design ultramoderne et la construction légère, Akrapovič s’est assuré que la ligne d’échappement Evolution Line (Titanium) améliore aussi les performances. Selon les tests réalisés sur le banc d’essai maison avec une Audi RS 6 Avant (C8) équipée du système d’échappement sport RS d’origine, l’Evolution Line (Titanium) a obtenu un gain de puissance de 11,6 kW à 6150 tr/min et une augmentation du couple de 17,9 Nm à 6150 tr/min en conditions contrôlées, ce qui en fait un système conforme à la norme ECE, très performant dans tous les domaines. Son montage est simple et n’exige pas une nouvelle cartographie de l’ECU.

Pour doter la ligne Evolution (Titane) d’un impact visuel encore plus grand, un diffuseur optionnel en fibre de carbone fait main, mat ou brillant, offre une touche finale exceptionnelle. Réalisé à la main avec talent par les techniciens expérimentés du département fibre de carbone d’Akrapovič, ce diffuseur met en valeur la ligne d’échappement Evolution Line (Titanium) dans toute son étendue et se marie parfaitement aux superbes sorties d’échappement.

Photos : Akrapovič