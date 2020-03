Yokohama dévoile son nouveau pneu hiver BluEarth*Winter V906

Yokohama Rubber Co., Ltd. va lancer à l’automne 2020 son nouveau pneu hiver – le BluEarth*Winter V906 – destiné à l’Europe. Le pneu sera disponible en 30 tailles, allant du 185/65 R15 88T au 225/40 R18 92W XL.

Le pneu hiver Yokohama BluEarth*Winter V906, basé sur le concept de « Powerful Traction », améliore les performances de son prédécesseur, le BluEarth*Winter V905, dans deux domaines clés considérés comme importants pour les pneus d’hiver par les conducteurs européens : les performances sur la neige et la glace ainsi que les performances d’adhérence sur sol mouillé, tout en conservant un haut niveau de résistance à l’usure.

Technologies

La bande de roulement du pneu est basée sur le concept Harmony Tread Design qui positionne les rainures, les blocs et les lamelles dans une disposition harmonieuse qui offre des performances plus puissantes. Les rainures lisses en forme de V déplacent efficacement la neige et l’eau, tandis que les blocs de pression uniformes répartis uniformément sur l’ensemble du motif augmentent la rigidité du pneu pour offrir des performances d’adhérence exceptionnelles sur toutes les surfaces de la route en hiver. Les lamelles 3D généralisées placées de manière optimale améliorent l’effet de bord du pneu pour améliorer encore ses performances sur la neige et la glace.

Le composé de bande de roulement du pneu est un nouveau composé de silice super riche qui utilise une grande quantité de silice pour améliorer considérablement les performances d’adhérence sur sol mouillé du pneu.

La technologie de mélange propriétaire A.R.T. de Yokohama, une technologie de mélange de réaction avancée, améliore considérablement la dispersibilité des matériaux, ce qui augmente l’efficacité de la silice. La construction unique du pneu comprend un caoutchouc de sous-bande générant peu de chaleur qui offre une faible résistance au roulement.

Disponibilité et dimensions

La stratégie de pneus grand public du plan de gestion à moyen terme actuel de Yokohama Rubber, le Grand Design 2020 (GD2020), comprend une stratégie de pneus hiver qui vise à affirmer le leadership en matière de performances des pneus d’hiver fournis au Japon et sur les marchés étrangers. En plus d’une gamme de pneus d’hiver, de pneus sans crampons et de pneus à crampons, Yokohama Rubber a présenté en 2018 son premier pneu toutes saisons pour le marché européen, le BluEarth-4S AW21. La société accélère le développement de nouveaux produits et élargit la gamme de tailles des produits existants.

Photos : Yokohama