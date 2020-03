Mansory s’attaque à l’Audi RS 6 Avant C8 : 720 ch et du sur-mesure

Pour la première fois, le préparateur allemand Mansory s’occupe de l’Audi RS 6 Avant via sa nouvelle génération. Le RS 6 étant un véhicule polyvalent, à la fois sportif et familial, Mansory lui apporte plus de sportivité et de raffinement via un kit carrosserie en fibre de carbone, plus de puissance et un intérieur sur-mesure.

Après le R8 Spyder, Mansory s’attaque à un nouveau modèle Audi et pas n’importe lequel : la toute dernière Audi RS 6 Avant qui est déjà bien agressive extérieurement.

Ce nouveau projet – qui devait faire sa première mondiale au salon automobile de Genève 2020 – se dévoile via le préparateur Mansory qui a réalisé un gros travail qualitatif d’amélioration, autant à l’extérieur, à l’intérieur et au niveau du moteur.

Le moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant d’origine 600 ch (441 kW) et 800 Nm a été boosté pour fournir un puissance de 720 ch (537 kW) et 1 000 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est atteint en 3,2 secondes avec une vitesse de pointe de 305 km/h.

Mansory a conçu un kit carrosserie avec des éléments en fibre de carbone : un nouveau capot avec des aérations, de nouveaux pare-chocs avant et arrière, des jupes latérales, un spoiler de toit, des jantes forges de 22 pouces. Les sorties d’échappement sont spécifiques et assez étranges, abandonnant la forme ovale caractéristique des modèles RS.

L’habitacle est aussi personnalisé avec une profusion d’Alcantara avec des rappels de couleurs jaune et orange comme à l’extérieur.

Photos : Mansory