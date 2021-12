L’Audi Q4 e-tron ajoute un nouveau trophée à son palmarès lors des Automobile Awards

Audi termine l’année 2021 couronnée de succès en recevant le titre de SUV de l’Année pour l’Audi Q4 e-tron lors de la cérémonie des Automobile Awards qui s’est tenue à l’Automobile Club de France le 9 décembre dernier. Lors de cette cérémonie, l’électromobilité était à l’honneur puisque la firme d’Ingolstadt a également remporté le titre de Révélation pour l’Audi skysphere concept dans la catégorie Concept Car ainsi que le titre de Révélation pour l’Audi e-tron GT dans la catégorie Pub de l’Année. Le constructeur aux quatre anneaux met un point d’honneur sur l’avancée par la technologie au même titre que le design novateur de ses différents modèles.

De nouvelles distinctions pour Audi lors de la cérémonie des Automobile Awards

La 4ème édition des Automobile Awards by Motul s’est déroulée dans le cadre prestigieux de l’Automobile Club de France, parrain officiel de l’événement. Lors de cette cérémonie qui remet pas moins de 20 prix, l’Audi Q4 e-tron s’est illustrée en recevant le Prix de SUV de l’Année 2021. Cette catégorie mythique de l’événement a recensé un record de 18 candidatures cette année, sans segmentation de motorisation. Lahouari Bennaoum, Directeur Général d’Audi France, a eu le plaisir de recevoir ce trophée des mains de Lionel Robert, organisateur de l’événement. A cette cérémonie étaient présents Magali Jessiaume, Responsable Presse Produit & Technologies pour Audi France, Grégory Gouillardon, Chef du Service Presse & Relations Publiques pour Audi France, ainsi que Sylvain Bucalo, Chef de Service Communication chez Audi France.

L’orientation de la marque vers un avenir durable et technologique a été triplement récompensée lors de cette soirée des Automobiles Awards puisque, en plus du SUV compact 100% électrique de la marque, l’Audi skysphere concept a reçu le titre de Révélation dans la catégorie Concept Car (Prix Playstation) et l’Audi e-tron GT a été nommée Révélation dans la catégorie Pub de l’Année grâce à la campagne « Le futur du Père Noël » diffusée sur les écrans l’hiver dernier.

Audi Q4 e-tron, Audi e-tron GT, Audi skysphere concept : il est aisé de remarquer que ces véhicules ont en commun la technologie e-tron. En effet, l’électromobilité tient une place centrale au sein du groupe et est illustrée par la stratégie Vorsprung 2030. Avec les objectifs de cesser la production de moteurs à combustion d’ici 2033 et de ne lancer que des véhicules 100% électriques d’ici 2026, ces 3 modèles préfigurent l’avenir de la mobilité. L’obtention de ces 3 distinctions contribuent donc à mettre en lumière la technologie e-tron, présentée de manière novatrice et créative sur ces différents modèles.

Un design novateur mis en avant par Marc Lichte, responsable du design Audi

L’Audi Q4 e-tron est le premier SUV compact entièrement électrique de la marque, combinant design pionnier, technologies de pointe et espace à bord exceptionnel. Le SUV séduit par son habitabilité, optimisée par sa nouvelle conception intérieure et son design aussi fonctionnel qu’aérodynamique. Polyvalent grâce à son système quattro, il est le compagnon parfait dans toutes les situations. Il se présente aussi comme un modèle de durabilité puisqu’il est produit avec une empreinte carbone neutre. L’Audi Q4 e-tron a résolument tout pour plaire et le prouve ainsi une nouvelle fois lors de cette cérémonie. L’Audi Q4 Sportback e-tron concept avait également reçu le prix du Plus Beau Show Car de l’Année 2021 à l’occasion de la 36ème édition du Festival Automobile International qui avait eu lieu fin septembre.

Force est de constater qu’Audi franchit une nouvelle étape dans la conception de ses modèles électriques. La ligne du Q4 e-tron impressionne grâce à ses proportions saisissantes : porte-à-faux avant courts, grandes roues et traits toniques et athlétiques. Toutes les lignes sont dessinées avec la plus grande précision, et le design est aéré et dépouillé. Le design progressif de la voiture reflète parfaitement l’esprit Audi, aussi fonctionnel qu’aérodynamique. Selon Marc Lichte, responsable du design Audi, un bon design est obtenu lorsqu’un produit est à la fois esthétique et fonctionnel, et lorsqu’il s’intègre dans une expérience globale sans faille. C’est pourquoi Mr. Lichte s’efforce de proposer une conception progressiste sur les modèles de la marque tout en conservant l’ADN Audi.

Le trait de crayon de Marc Lichte se reflète sur de nombreux modèles de la marque qui interprètent la vision d’Audi en terme d’avenir. En effet, l’Audi skysphere concept élève la marque au rang de créateur de tendances avec sa conception centrée sur l’intérieur et son dispositif d’expériences intégré dans un écosystème numérique. Précédemment à ce concept dévoilé cet été à Peeble Beach, c’est le design de l’Audi e-tron GT quattro, véritable révolution technologique adaptée pour les longues distances, qui a largement contribué au choix du Père Noël de remplacer son attelage par ce traineau 100% électrique lors de sa tournée 2020.

Les récompenses reçues lors des Automobile Awards sont donc de très bonne augure pour l’avenir de la marque tourné vers une mobilité durable, électrique et toujours aussi attrayante.

Photos : Audi