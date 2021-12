La boîte PDK à double embrayage de Porsche fête ses 40 ans

Il a fallu beaucoup de temps avant qu’elle ne soit prête pour la production en série : avec sa boîte de vitesses innovante, le constructeur de voitures de sport était néanmoins un pionnier technologique. La boîte de vitesses à double embrayage (PDK – Porsche DoppelKupplung) de Porsche a fêté en 2021 ses 40 ans. La recherche d’un concept de boîte de vitesses présentant les avantages d’une boîte de vitesses manuelle et évitant les inconvénients des boîtes de vitesses automatiques de l’époque a commencé bien avant sa date de naissance officielle en 1981.

« La technologie met parfois du temps à mûrir. Porsche a été un pionnier – 20 à 30 ans en avance sur son temps. », explique Rainer Wüst, qui a d’abord travaillé comme ingénieur d’essai de boîtes de vitesses à partir de 1971, puis comme responsable du développement du châssis au centre de développement de Weissach jusqu’en 2009. Designers et ingénieurs de Porsche a commencé à travailler sur une transmission à double embrayage avec commande mécanique via des disques à cames en 1964.

« Cependant, l’électronique de commande puissante pour mettre en œuvre la commande d’embrayage sensible nécessaire à l’installation dans les voitures de série n’était pas disponible au début des années 70. », a ajouté Wüst. Il mentionne Imre Szodfridt, un ingénieur hongrois qui a présenté l’idée d’un système à double embrayage à Ferdinand Piëch, alors responsable du développement de Porsche, comme l’un des moteurs du PDK à la fin des années 1960. « Szodfridt était un bricoleur brillant ; il avait une nouvelle idée chaque jour. », se souvient Wüst. C’est également ainsi qu’est née la boîte de vitesses Type 919, mais elle n’a pas été développée davantage en raison de ses processus de changement de vitesse difficiles. Quelques années plus tard, en 1979, en réponse à la crise pétrolière de 1973, le ministère fédéral allemand de la Recherche et de la Technologie a organisé un concours pour l’industrie automobile afin de développer une vision d’un futur véhicule pour optimiser la consommation de carburant, le soi-disant « Véhicule 2000 ». Dans cette étude, la transmission PDK s’est avérée être la technologie la plus avant-gardiste parmi tous les concepts de transmission possibles.

Le responsable du développement avancé de l’époque, Helmut Flegl, pensait qu’une transmission à double embrayage pourrait être prometteuse. « Nous avons donc mis en place une équipe interdisciplinaire sous ma direction. Pour moi, en tant que jeune ingénieur à l’époque, c’était un défi particulièrement excitant. », se souvient Wüst. Tâche facile : car à cette époque, il n’y avait ni électronique de commande puissante ni vannes électrohydrauliques de série adaptées aux véhicules. Dans une Porsche 924, l’équipe a finalement pu développer les fonctions de base du PDK grâce à des prototypes de transmissions convertis et c’est ainsi qu’est née la transmission à double embrayage Porsche en différentes versions, il y a 40 ans.

En plus d’essayer de développer une transmission PDK standard, Porsche prévoyait également de démontrer les performances de la PDK en course avec la 956. « Être capable de garder les mains sur le volant lors du changement de vitesse à pleine charge était très agréable dès le début. Nous avons pu changer de vitesse et conduire beaucoup plus rapidement sans interruption de la traction. », explique Hans-Joachim Stuck qui, en tant que pilote de course, a joué un rôle déterminant dans le développement ultérieur de la PDK. Pour changer de vitesse, le conducteur n’avait qu’à actionner un interrupteur pendant la conduite. Les engrenages sont répartis entre deux sous-transmissions, chacune avec son propre embrayage. Un seul embrayage est engagé à la fois, ce qui signifie que le nouveau rapport peut déjà être engagé dans la deuxième sous-transmission. Comme avec un changement de vitesse manuel, les vitesses sont engagées via les fourchettes de changement de vitesse. Cependant, la PDK utilise l’électrohydraulique commandée par ordinateur. Pour changer de vitesse, seul le nouvel embrayage effectif doit alors être fermé et l’embrayage effectif précédemment ouvert en même temps. « Cette technologie permet des changements de vitesse entièrement automatiques sans interrompre la traction. », explique Wüst. « La PDK combine ainsi les changements de vitesse manuels et automatiques – et prend le meilleur des deux mondes. », explique Christian Hauck, responsable des moteurs alternatifs chez Porsche.

Pendant des décennies, le sport automobile a été considéré comme le laboratoire de développement d’une technologie qui serait ensuite utilisée dans la production en série. « Le transfert de technologie était également passionnant pour moi en tant que pilote d’usine. À l’époque, contrairement à mes collègues Jacky Ickx, Derek Bell et Jochen Mass, je vivais à seulement deux heures de Weissach et je pouvais être fréquemment sur place et parcourir des kilomètres de test importants. », a déclaré Stuck, qui a été autorisé à tester la boîte de vitesses de course dans la Porsche 962 et d’autres voitures. La 962 a été la première voiture de course avec PDK dans les années 1980. En 1986, Stuck a conduit cette voiture de course à sa première victoire aux 360 km de Monza avec Derek Bell. En fin de compte, les deux ont également remporté le championnat du monde 1986. La même année, Stuck remporta le titre de champion de la prestigieuse et très compétitive « ADAC Würth Supercup » allemande avec la 962. Lors de la série des prototypes de voitures de sport du Groupe C, qui se tenait pour la première fois, il utilisa la nouvelle transmission PDK à double embrayage pour tester les Porsche au rythme de la course. Ainsi, malgré le poids et la complexité plus importants de la PDK, il a pu démontrer des avantages significatifs dans les performances du principe PDK sur la piste de course.

Initialement, Stuck est revenu à l’utilisation d’un levier de vitesses normal pour monter et descendre; ce n’est que plus tard qu’est née l’idée de monter deux boutons sur le volant. « Hans-Joachim Stuck a toujours été très intéressé par la technologie, il s’est beaucoup amusé à tester une boîte de vitesses compliquée. Et il a cru aux avantages de la transmission dès le départ. Derek Bell était plus susceptible de se plaindre lorsqu’il a dû conduire avec et a déclaré qu’il voulait gagner des courses et ne pas développer de technologie sur la piste de course. Chaque fois que je vois une Porsche avec PDK rouler sur nos routes, je suis heureux qu’il y ait un peu de ‘Wüst’ dedans. », se souvient Wüst.

La PDK développée par Porsche a également été testée en rallye : Walter Röhrl a immédiatement pris la première place de l’Audi Sport-Quattro S1 avec PDK lors de sa première sortie au Semperit Rally fin 1985. Les avantages d’un powershift sont particulièrement importants dans les conditions de rallye, car les changements de vitesse sont particulièrement fréquents dans un véhicule de rallye.

À la fin des années 1980, la tentative de transférer la PDK dans la production en série a été temporairement suspendue, car l’entreprise dépendait du soutien de l’industrie des fournisseurs. Porsche s’est donc concentré sur le convertisseur de couple automatique Tiptronic à commande manuelle pour les véhicules de série, qui a été introduit en novembre 1989. En 2008, cette version avait fait ses preuves et était constamment développée. Le convertisseur de couple automatique Tiptronic a été utilisé dans les modèles Porsche type 986 et type 993, entre autres. Au début et au milieu des années 2000, les performances de l’électronique du véhicule avaient tellement progressé et l’électronique embarquée était également devenue plus sophistiquée que la boîte PDK a été proposée en option pour la Porsche 911 en 2008. Un an plus tard , la PDK a été introduite en tant que variante de l’architecture d’entraînement standard de la Panamera : c’était la première Porsche dans laquelle la boîte PDK était montée de série sur certains modèles.

Aujourd’hui, la PDK est synonyme d’efficacité et de performance dans une égale mesure. Les versions les plus sportives de chaque série de modèles Porsche sont disponibles exclusivement avec la transmission à double embrayage. L’exemple le plus récent est la Porsche 718 Cayman GT4 RS. Ici, d’une part, la PDK permet les meilleurs temps au tour tandis que d’autre part, elle assure une conduite efficace et confortable.

Photos : Porsche